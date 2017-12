Advocaat: Ondenkbaar dat Mark de J. zijn vriend Everink voor geld heeft gedood

Everink werd vorig jaar maart in zijn villa in Bilthoven omgebracht. Volgens het OM had De J. meer dan 80.000 euro schuld bij Everink en had hij geen mogelijkheid om dit terug te betalen. Het OM eiste maandag achttien jaar cel voor de moord op de zakenman.

Advocaat Diantha van Eijsden, kantoorgenoot van de advocaat van De J. Bob Kaarls, nam dinsdag het laatste deel van het pleidooi voor haar rekening. "Mark heeft de leningen nooit ontkend en is er altijd open over geweest", aldus de advocaat.

De J. verklaarde al eerder voor de rechtbank nooit ruzie te hebben gehad over zijn gokschuld.

Betalingsovereenkomst

Volgens advocaat Van Eijsden had De J. twee betalingsovereenkomsten met Everink. Een voor een lening van 27.750 euro gesloten op 8 november en een van 40.000 euro op 27 november van het bedrijf van Everink.

"Maar alleen voor de eerste gold een aflossingsafspraak", zegt de advocaat. Hij had volgens de advocaat voor die lening "maar twee maanden achterstand".

Een deel van de leningen was ook kwijtgescholden omdat Everink "dat zelf heeft vergokt via het account van Mark."

De advocaat legt uit dat Everink geen toegang had tot zijn eigen account op de goksite Pokerstars en daarom gebruik maakte van het account van De J.. Het OM zegt dat dit niet klopt en dat De J. zelf alles heeft vergokt.

"Uit psychologisch onderzoek naar Mark is gebleken dat hij los van zijn gokgedrag een doodnormale intelligente jongen is", zegt zijn advocaat. "Hij is daarbij nog nooit in verband gebracht met geweld voor het oplossen van zijn problemen."

Gokverslaving

De J. heeft zijn gokverslaving ook nooit ontkend.

Maandag maakte het OM bekend dat de moeder van de verdachte heeft verklaard lange tijd de rekeningen te hebben beheerd van haar zoon. De J. zou in oktober 2015 de rekening weer in eigen beheer hebben genomen. Vanaf dat moment verdwenen volgens het OM grote bedragen van zijn bankrekening en liep zijn spaargeld terug van 22.000 euro naar 1.000 euro.

Volgens het OM liet De J. zijn ouders zonder hun medeweten garant staan voor de lening van 40.000 euro en maakte hij heimelijk kopieën van hun paspoort en overhandigde die aan Everink. Er zou volgens het OM een afspraak zijn gemaakt om de schuld voor 4 maart af te lossen. Omdat hij hier niet toe in staat was en niet wilde dat zijn ouders erachter kwamen, heeft hij volgens het OM Everink vermoord en stal hij zijn horloge.

De familie van Everink heeft een civiele zaak aangespannen om de openstaande schuld terug te vorderen van De J.. Deze zaak loopt nog.

Ontvoering

De J. ontkent Everink te hebben gedood. Hij zegt na vertrek uit de woning van de zakenman te zijn ontvoerd door vier mannen die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de moord op Everink. Zijn advocaten hebben dan ook gevraagd om volledige vrijspraak.

De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.