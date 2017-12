Twee mensen aangehouden wegens ongeregeldheden Blerick

Of de verdachten zijn opgepakt wegens het gooien van stenen naar de ME op 1 november of wegens het belagen van journalisten een dag later kon de politie niet met zekerheid zeggen.

De ongeregeldheden volgden op een dodelijke schietpartij in Blerick. Begin december werden al vier mannen opgepakt.

Bij het schietincident kwam een 22-jarige inwoner van Blerick om het leven. Op dinsdag 14 november hield de politie in verband hiermee een 22-jarige Rotterdammer aan. Hij is één van de twee gezochte verdachten. De politie weet wie de tweede verdachte is, maar die is nog voortvluchtig.

In de dagen na de schietpartij ontstond een gespannen sfeer in Blerick. Een groep bewoners keerde zich tegen zowel de politie als de toegestroomde media. Journalisten en cameramensen werden bedreigd. Sommigen deden daarvan aangifte.

Met de aanhoudingen van dinsdag zitten nu zes verdachten vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.