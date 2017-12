Advocaat Mark de J. verwijt OM 'selectief blind te zijn' in onderzoek dood Everink

Zijn cliënt moet dan ook op alle punten worden vrijgesproken. De 30-jarige De J. hoorde maandag achttien jaar cel tegen zich eisen omdat justitie hem schuldig acht aan de moord op zijn vriend Everink en het stelen van zijn horloge.

Advocaat Kaarls herhaalde de visie die de verdediging altijd al heeft betoogd: "Het OM lijdt aan tunnelvisie." Daarnaast zou het rechercheonderzoek naar de dood van Everink niet goed zijn uitgevoerd.

Lichtvaardig

"Het forensisch onderzoek in de woning van Everink na zijn dood is te lichtvaardig gedaan", aldus Kaarls. "Niet alle sporen in de woning zijn op de juiste manier veiliggesteld." Ook ging de advocaat in op de vaststelling van de politie dat er een worsteling heeft plaatsgevonden met de zakenman voor zijn dood. Hij werd met 24 messteken om het leven gebracht.

"Mark is door een dokter volledig onderzocht, maar had geen enkele verwonding", legt zijn advocaat uit. "Hij zou toch een schram of blauwe plek moeten hebben als hij Everink zou hebben omgebracht". Een verwonding aan zijn rechterhand liep hij volgens zijn advocaat op een ander moment op. Het OM denkt daar anders over.

Ook zou de doodsoorzaak van Everink niet grondig zijn onderzocht. De patholoog van het NFI die onderzoek deed op het lichaam van de man oordeelde dat hij is omgekomen door messteken. Zij noteerde zijdelings dat Everink mogelijk is gesmoord, maar verklaarde maandag daar bewust geen nadruk op te hebben gelegd.

"Het smoren met een handdoek had aanvullend moeten worden onderzocht en het lichaam is daarom te vroeg vrijgegeven", vindt Kaarls. Het smoren met een handdoek zou kunnen wijzen op meer daders.

Ontmoetingen

De J. zegt in de maanden vooraf aan de dood van Everink meerdere ontmoetingen te hebben gehad met verschillende mannen en te zijn bedreigd. Zij zouden ook dreigementen hebben geuit richting de zakenman.

Op de avond van de dood van Everink is De J. bij hem thuis en wordt naar eigen zeggen bij het verlaten van de woning staande gehouden door vier mannen. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van Everink.

Het OM gelooft dit verhaal niet en zegt dat De J. Everink heeft vermoord omdat hij een schuld van meer dan 100.000 euro had bij de man en geen andere uitweg meer zag dan hem om te brengen.

Geloofd

Volgens Kaarls heeft het OM het verhaal van de verdachte van het begin af aan nooit geloofd en goed onderzocht. De advocaat wijst erop dat de telefoon van De J. de dag na de dood van Everink al is afgeluisterd. "Net als de vaste telefoon van zijn ouders en in de periode daarna ook die van zijn zus en broer", zegt Kaarls.

Het afluisteren van personen is een opsporingsbevoegdheid die pas wordt toegestaan als er een grondige verdenking tegen iemand bestaat. Het OM zei maandag dat De J. pas later in beeld kwam als verdachte.

Scenario's

"Andere scenario's, in tegenstelling tot wat het OM beweert, zijn nooit onderzocht", aldus de advocaat. Een van de agenten zou in een verhoor aan De J. hebben laten weten dat hij een broodjeaapverhaal vertelde.

Dat zijn cliënt niet gelijk over de ontmoetingen en de ontvoering heeft verklaard, kwam door angst. Dat hij daarnaast niet vertelde dat hij het horloge in bezit had, waren handelingen van paniek.

Volgens zijn verdediging kunnen er geen conclusies worden verbonden aan de zoektermen zoals mes in rug en mes in hals. "Er is namelijk niet te achterhalen wanneer deze zijn ingevoerd", aldus de advocaat. "Daarnaast keek Mark graag naar de serie Dexter, een seriemoordenaar." De termen zijn dus in een context te plaatsen van bijzondere nieuwsgierigheid."

Het OM ziet in de zoektermen een onderbouwing voor voorbedachten rade en dus moord.

De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.