Drukte op Schiphol door nasleep winterweer, zware avondspits verwacht

De meeste gladheid op de wegen is dinsdagmiddag verdwenen, maar door winterse buien kan het op lokale wegen glad blijven. Dinsdagavond kan het smeltwater van de sneeuw weer opvriezen, wat kan zorgen voor meer gladheid op de wegen. De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht dan ook een zeer zware avondspits.

WeerPlaza meldt dat de wegen in de middag goed toegankelijk zijn. Lokaal kan het in woonwijken of op fietspaden ook dinsdagmiddag glad blijven als daar geen zout is gestrooid.

Volgens WeerOnline kan het na zonsondergang weer glad worden als het smeltwater bevriest. Vooral landinwaarts daalt de temperatuur na zonsondergang snel tot onder het vriespunt, wat voor gevaarlijke situaties op de weg kan zorgen.

Vliegverkeer

De drukte op Schiphol zorgt voor lange rijen voor de vertrekbalies en veiligheidscontroles, aldus Schiphol. De luchthaven raadt reizigers aan alleen naar de luchthaven te komen als hun vlucht ook echt gaat.

Luchthaven Schiphol draait dinsdag weer nagenoeg normaal. Alle start- en landingsbanen zijn weer sneeuwvrij. Wel is er nog een aantal vluchten vertraagd. "We hebben twee dagen met sneeuw achter de rug, dat werkt nog wel even door in de operatie" , zegt een woordvoerder van Schiphol.

KLM heeft voor dinsdag 25 intercontinentale vluchten en 105 Europese vluchten moeten annuleren omdat de benodigde vliegtuigen en bemanning door de verstoring nog op buitenlandse luchthavens waren. KLM waarschuwt dat de klantenservice langere wachttijden heeft doordat er veel passagiers moeten worden overgeboekt. Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben soortgelijke problemen.

Einde winterweer

Na dinsdag is het volgens WeerPlaza grotendeels gedaan met het winterse weer. De komende zeven dagen is er nog wel kans op gladheid in de ochtend na nachtvorst. WeerOnline meldt dat er donderdag en vrijdag nog kans is op hagel of natte sneeuw afkomstig van de Noordzee.

Hoewel het dinsdag alweer dooit, blijft er nog veel sneeuw liggen, omdat de temperatuur van maximaal drie graden te laag is om alle sneeuw te doen smelten.



De VID meldt dat er dinsdagochtend sprake was van een drukke ochtendspits door de gladheid.

Wedstrijden

De KNVB rekent erop dat alle wedstrijden die voor dinsdagavond in de Eredivisie en Jupiler League op het programma staan, kunnen doorgaan. In de stadions van PEC Zwolle, NAC Breda en Go Ahead Eagles wordt hard gewerkt om de sneeuw van het veld te krijgen.

Als de weersomstandigheden niet drastisch veranderen, gaat de KNVB er vanuit dat zelfs extra veldkeuringen niet nodig zijn.

Chaos

Maandagavond was er door de sneeuwval sprake van chaos op het spoor en op de wegen. De weersomstandigheden zorgden voor veel verstoringen op het spoor waardoor lange tijd geen treinen reden van of naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht Centraal.

Op Schiphol werden 1.300 veldbedden neergezet voor gestrande reizigers. Treinen en bussen reden niet meer en ook veel vluchten waren geannuleerd. De reizigers die niet van de luchthaven af konden komen kregen naast een veldbed ook koffie en broodjes aangeboden dinsdagochtend. Op andere stations heeft de NS iedereen nog kunnen vervoeren.

Vooral in de Randstad was er sprake van grote files die tot laat maandagavond hebben geduurd. Ook waren er veel wegen afgesloten door de hevige sneeuwval en door ongelukken veroorzaakt door de gladheid.

