Sneeuw zorgt nog voor vertraging op de weg en het spoor

De strooiploegen zijn in het hele land in de nacht van maandag op dinsdag bezig geweest om de wegen sneeuwvrij te maken. Op de snelwegen is dat grotendeels gelukt, maar op binnenwegen en in woonwijken kan nog sneeuw liggen.

Door bevriezing van sneeuwresten kan het nog verraderlijk glad zijn en daarom is volgens het KNMI code geel van kracht voor heel het land met uitzondering van de Waddeneilanden.

De VerkeersInformatieDienst (VID) voorspelde dinsdag een drukke ochtendspits en waarschuwt voor gladheid. "Houd rekening met lange files en mogelijk ongevallen." De snelwegen zijn grotendeels schoon, vooral de toe- en afritten en lokale wegen kunnen nog glad zijn.

Rond 8.45 uur staat er nog steeds 260 kilometer file op de wegen. "Het rammelt nog wel even door, we hebben een aantal hardnekkige problemen", aldus een woordvoerder van de VID. "Er zijn spitsstroken op de A7 afgesloten door de sneeuw, en op de A2 staat een bus met pech waardoor twee van de vijf rijstroken dicht zijn."

Volgens de VID en de ANWB is er minder drukte op de weg wegens de staking in het basisonderwijs.

Schiphol

Luchthaven Schiphol draait dinsdag weer nagenoeg normaal. Alle start- en landingsbanen zijn weer sneeuwvrij. Wel zijn er nog een aantal vluchten vertraagd. ''We hebben twee dagen met sneeuw achter de rug, dat werkt nog wel even door in de operatie" , zegt een woordvoerder van Schiphol.

Voor reizigers die maandag op Schiphol waren gestrand zette de luchthaven 1.300 veldbedden neer, zodat reizigers op Schiphol konden overnachten. Daarnaast werden de gestrande reizigers voorzien van eten en drinken. De stretchers zijn in de ruimtes aan beide kanten van de douane geplaatst.

De KLM denkt op dinsdag het reguliere vluchtschema te kunnen uitvoeren. Wel verwacht de luchtvaartmaatschappij dat de vertragingen van maandag kunnen doorwerken in de operatie op dinsdag.

Treinen

De NS rijdt dinsdag weer volgens de normale dienstregeling, maar houdt er ook rekening mee dat de "nasleep van de sneeuwval" gevolgen kan hebben voor het treinverkeer. "Bekijk kort voor vertrek de reisplanner", luidt het advies. Vooral in het westen van het land kampen enkele trajecten nog met verstoringen vanwege het weer en vallen er nog veel treinen uit.

Een woordvoerder van vervoerbedrijf Arriva laat weten dat alle treinen dinsdagochtend volgens normale dienstregeling rijden.

Op de Veluwe is maandag lokaal een halve meter sneeuw gevallen. Volgens Weeronline lag er in ruim de helft van het land meer dan 10 centimeter sneeuw.

Avondspits

De VID verwacht voor dinsdag een zeer zware avondspits, onder meer door de voorspelde regen.

De sneeuw zorgde ervoor dat in de avondspits van maandag het verkeer muurvast stond. Rijkswaterstaat waarschuwde voor zeer gevaarlijke rij-omstandigheden en riep weggebruikers op niet de weg op te gaan. Pas toen de sneeuw 's avonds het land uittrok konden de wegen sneeuwvrij gemaakt worden en losten de files langzaam op. In totaal werd er zo'n 7 miljoen kilo zout gestrooid.

Rondom Amsterdam, Utrecht, Schiphol, Haarlem en Zaandam was 's avonds zeer beperkt treinverkeer mogelijk. Veel passagiers deden daardoor uren langer over hun reis.