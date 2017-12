Forse hinder door hevige sneeuwval, wel einde aan code rood

Op de wegen was het maandag glad en was sprake van beperkt zicht. Rijkswaterstaat waarschuwde voor zeer gevaarlijke rij-omstandigheden en riep weggebruikers op niet de weg op te gaan. In de avondspits kwam het verkeer rondom Amsterdam, Utrecht en Rotterdam toch muurvast te staan. Pas toen het in de avond ophield met sneeuwen, konden wegen goed sneeuwvrij gemaakt worden en kwam er beweging in. In totaal werd zo'n 7 miljoen kilo zout gestrooid op de Nederlandse wegen.

Op veel trajecten in het westen en midden van het land raakte het treinverkeer maandag ernstig ontregeld. Veel passagiers kwamen daardoor vast te zitten op stations of deden uren langer over hun reis. De NS probeerde volgens een woordvoerder alle mensen die nog op stations stonden maandagavond en -nacht nog thuis te brengen.

Op diverse trajecten zoals rondom Amsterdam, Utrecht, Schiphol, Haarlem en Zaandam was 's avonds zeer beperkt treinverkeer mogelijk. Op met name Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal en Schiphol wachtten veel reizigers op een trein.

Dinsdag rijden de treinen volgens de normale dienstregeling, maar net als op de weg kan de nasleep van het winterweer in de ochtend nog wel voor vertragingen zorgen.

Maandagavond werden door vervoerder Arriva bussen binnengehouden. Ook de GVB hield maandagavond bussen binnen. Dit gold ook voor nachtbussen.

Schiphol

Op Schiphol werden maandag vele honderden vluchten geannuleerd. Voor gestrande reizigers werden ongeveer 1.300 veldbedden geplaatst. De KLM verwacht op dinsdag het reguliere vluchtschema te kunnen uitvoeren. Wel verwacht de luchtvaartmaatschappij dat de vertragingen van maandag kunnen doorwerken in de operatie op dinsdag. Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport werden enkele uren gesloten om de startbaan sneeuwvrij te maken.

Naast de veldbedden zijn gestrande reizigers op Schiphol voorzien van eten en drinken. Een woordvoerder omschrijft de situatie als "druk maar beheersbaar".

Reizigers die gestrand waren door geannuleerde vluchten konden contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij om te worden omgeboekt. Voor wie dat maandag niet meer lukte werd een hotel gezocht, maar wie er niet in slaagde een slaapplaats te vinden kon gebruik maken van een veldbed dat op Schiphol staat. De stretchers zijn in de ruimtes aan beide kanten van de douane geplaatst.

Dooien

Bijna een halve meter sneeuw lag er maandag lokaal op de Veluwe. Volgens Weeronline is er maandag uitzonderlijk veel sneeuw gevallen. Volgens de weerdienst ligt er in ruim de helft van het land meer dan 10 centimeter.

De strooidiensten werkten maandagnacht door. Vooral op binnenwegen en in woonwijken kan hinder worden ondervonden van de sneeuw.

Ook de VerkeersInformatieDienst voorspelt een drukke ochtendspits. "Houd rekening met lange files en mogelijk ongevallen."

NS

De NS rijdt dinsdag weer volgens de normale dienstregeling maar waarschuwt wel dat de sneeuw van maandag nog gevolgen kan hebben voor het treinverkeer. "NS raadt reizigers aan om morgenochtend voor vertrek de reisplanner te raadplegen."