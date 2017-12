OM eist 64 miljoen euro van drugshandelaar in Rotterdam

Dit bedrag heeft de man volgens de aanklager verdiend met cocaïnehandel, zo blijkt maandag voor de rechtbank in Rotterdam.

M. is in 2011 veroordeeld tot zes jaar celstraf voor drugssmokkel. De rechtbank in Rotterdam achtte toen bewezen dat de man samen met anderen in totaal 1230 kilo cocaïne had gesmokkeld.

Dat gebeurde in 2007 en 2008 per vliegtuig vanaf Brazilië naar Rotterdam. De drugs gingen naar een bedrijf in Rotterdam, waar de man volgens het OM leiding aan gaf. Het hoger beroep in deze strafzaak loopt nog.

7100 kilo

In de huidige ontnemingszaak gaat het OM uit van in totaal twaalf luchttransporten met cocaïne, van Brazilië naar Frankfurt, waarbij ruim 7100 kilo werd vervoerd. De aanklager berekende dat deze hoeveelheid drugs de criminelen in totaal ruim 208 miljoen euro heeft opgeleverd.

Ongeveer 16 miljoen euro ging op aan de inkoop, het inpakken en het vervoer. Dat betekent dat er ruim 192 miljoen euro is verdiend, vindt de aanklager.

Het OM gaat ervan uit dat M. hierbij samen met twee anderen samenwerkte. De verdachte zou daarom een derde van de opbrengst hebben gekregen.

De rechtbank besluit later over de vordering van het OM.