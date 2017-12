De auto lag onder water, een eind verderop. Volgens de politie is de auto in de berm geraakt en daarna in het water terechtgekomen. Het is niet duidelijk of dat door de weersomstandigheden komt. Het is ook niet bekend hoe de man uit de auto is gekomen.

Een voorbijganger zag het lichaam van de man in het Oranjekanaal en waarschuwde de politie. Familieleden van de man hadden de politie al gewaarschuwd en waren naar hem op zoek gegaan.