Gloria Wekker wint Joke Smitprijs voor vrouwenemancipatie

Wekker krijgt de prijs voor haar strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen. Volgens de jury onder leiding van Eva Jinek heeft ze een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijzen en stimuleren van studenten, journalisten en activisten hierover.

Wekker (1950) is sociaal en cultureel antropoloog en schrijfster van onder meer Witte onschuld, over het felle debat over ras in de Nederlandse cultuur terwijl het bestaan van ras en racisme tegelijkertijd zou worden ontkend.

De andere genomineerden waren cardioloog en hoogleraar Angela Maas, die onderzoek doet naar het vrouwelijke hart, en Soerin Narain, die zich inzet voor vrouwen en meisjes in de Hindoestaanse gemeenschap. Die laatste kwam in de aanloop naar de uitreiking in opspraak omdat hij jonge meisjes zou hebben aangerand.

De Aanmoedigingsprijs is naar de Nederlandse voetbalvrouwen gegaan. Zij werden dit jaar Europees Kampioen en zijn daarom een rolmodel en kregen de meeste stemmen in een online verkiezing.

De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933 - 1981).