Oud-tbs'er krijgt opnieuw tbs en celstraf voor lastigvallen minderjarige meisjes

S. nam vanaf april 2016 onder meer socialmedia-profielen over van de dochter van zijn ex en plaatste daar porno op. Ook maakte hij profielen met haar naam bij sekssites. Hij heeft dat bekend.

S. viel ook een ander meisje lastig. Daarmee kwam de verdachte in het nieuws toen hij 19 januari in Eindhoven in elkaar werd geslagen door Mario H. Die was op hem afgegaan omdat S. contact had gezocht met zijn dochter (15).

Hij had bloemen en chocola voor haar in hun tuin gelegd: erfvredebreuk, oordeelde de rechter maandag. H. zelf kreeg voor de mishandeling eerder dit jaar tien maanden cel.

Van een derde meisje had S. een naaktfoto in bezit.

Tbs

S. zat eerder veertien jaar lang een tbs-behandeling uit en werkte daarna uit angst voor een nieuwe tbs nauwelijks meer mee aan persoonlijkheidsonderzoeken. De rechtbank vond het echter onverantwoord hem weer onbehandeld de straat op te laten gaan.

De rechtbank ''signaleert dat de ernst van de gepleegde misdrijven lijkt toe te nemen. Het is steeds meer gericht op kwetsbare minderjarige slachtoffers.’’

Bovendien zei hij tegen de rechtbank dat als hij vrijkomt, hij door wil gaan met - zoals hij zelf zei - hulpverlening aan minderjarige meisjes. ''Recidive lijkt daardoor een gegeven’’, zei de rechter.