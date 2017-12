OM eist achttien jaar cel tegen Mark de J. voor moord op Koen Everink

Het OM acht moord met voorbedachte rade bewezen. Zo zou hij in december 2015 al hebben gezocht naar een wapen. Justitie acht het aannemelijk dat De J. al eerder heeft overwogen Everink te doden.

Het OM denkt dat de gokschuld die De J. had bij Everink, aanleiding was voor het doodsteken van de man op 3 maart 2016 in zijn woning in Bilthoven. De verdachte heeft toegegeven gokverslaafd te zijn.

De J. heeft zelf toegegeven op verschillende momenten bedragen van 8.000, 20.000 en 40.000 euro van Everink te hebben geleend. Dit zou allemaal zijn vergokt. Volgens De J. gebeurde dat samen met de zakenman en waren er goede afspraken gemaakt over het terugbetalen.

Onzin, volgens het OM. "Uit onderzoek naar het online gokgedrag is gebleken dat De J. alleen verantwoordelijk is voor het vergokken van het bedrag van 40.000 euro en heeft hij hier over gelogen", aldus de officier van justitie. "Vanaf oktober 2015, met een piek in november, heeft verdachte voor 88.000 euro vergokt. Om aan leningen te komen die opliepen tot meer dan 100.000 euro, heeft hij gelogen en bedrogen."

Bevriend

De J. en Everink waren bevriend en kenden elkaar uit de tenniswereld. Beiden deelden de liefde voor het gokken. De verdachte was op de avond van de dood in het huis van de zakenman. Ze keken samen naar voetbal en darts, waarna De J. naar eigen zeggen vertrok.

Toen hij weg wilde rijden, zou hij zijn tegengehouden door drie mannen met bivakmutsen op. Zij spraken volgens hem met een zwaar Marokkaans-Amsterdams accent. Een vierde man hield zich nog afzijdig.

Hij werd door een van hen vastgehouden, terwijl de andere twee de woning van Everink ingingen. Zij zouden hem hebben vermoord. Everink kwam om het leven door 24 messteken.

Horloge

Het OM gelooft niks van het verhaal, omdat elk bewijs hiervoor ontbreekt. Onderzoek naar de stappenteller op de telefoon zou ook tegenspreken dat hij werd vastgehouden "Er is juist veel beweging te zien", legt de officier uit. "Hetzelfde onderzoek spreekt ook tegen dat hij in één keer naar huis is gereden. Mogelijk heeft hij onderweg het ontbrekende heft van een van de messen laten verdwijnen."

Hij heeft hier volgens het OM leugenachtig over verklaard. Net als de ontmoetingen met de onbekende mannen in de maanden daarvoor zijn volgens justitie ongeloofwaardig.

Daarnaast had De J. het horloge van Everink in bezit en verstopt in zijn ouderlijk huis. Hij vroeg zijn ouders in een afgeluisterd gesprek dit te verbergen en niemand daarover te vertellen. Zijn moeder en zus hebben dit gedaan en het horloge neergelegd in de woning van zijn zus.

Zoektermen

De officier herhaalde ook de zoektermen die op de Ipad van De J. zijn aangetroffen. "Zelfs nog op de dag van de dood van Everink", zegt het OM. "Dat zijn zoektermen als klap op hoofd, messteek in rug, messteek in hals en dood door verwurging. Hij heeft deze proberen te wissen."

Op een van de messen waarmee Everink is doodgestoken is ook DNA van de verdachte aangetroffen. Dat een van de messen waarmee de zakenman is gedood, is meegenomen, duidt volgens het OM ook op voorbedachten rade.

Deskundigen

Eerder maandag werden deskundigen van het forensisch onderzoeksbureau IFS en forensisch patholoog Vidija Soerdjbalie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gehoord.

Volgens het IFS wijst onderzoek naar de verwondingen en ander lichamelijk letsel van Everink erop dat er waarschijnlijke meerdere daders betrokken waren bij de dood van de zakenman. Er zouden drie messen zijn gebruikt, waarvan één type mes dat niet aanwezig was in de woning.

Daarnaast stond de linkerhand van Everink in zo'n onnatuurlijke houding, dat dit goed veroorzaakt kan zijn doordat een persoon zijn pols stevig heeft vastgehouden terwijl een tweede man op Everink instak. Ook zou er sprake zijn geweest van smoren door een handdoek in het gezicht te drukken van Everink. Een handeling die niet past bij één dader.

NFI

Soerdjbalie deed geen uitspraken over het aantal daders, maar stond niet achter de conclusies van het IFS dat er een derde, nog onbekend mes was gebruikt. "Een mes met maar één scherpe rand kan ook verwondingen opleveren die lijken op wonden veroorzaakt door een dubbelzijdig scherp mes", aldus de patholoog die onderzoek deed op het lichaam van Everink.

De stand van de linkerhand kan volgens haar goed worden verklaard door de val van het lichaam op de hand. De hand van Everink zat onder zijn borst geklemd en is op die manier lijkstijf geworden. Verstikking door het smoren van de mond is volgens haar niet geheel uitgesloten, maar is zeker geen doodsoorzaak. "Ik heb daar in mijn rapport expres geen nadruk opgelegd", legt Soerdjbalie uit.

Het OM sluit zich aan bij de conclusies van het NFI en noemt de bevindingen van IFS niet wetenschappelijk onderbouwd. Ook zou het de deskundigen aan de nodige kennis ontbreken. De officier van justitie vroeg dan ook om het rapport uit te sluiten van bewijs.

Dinsdag zal de advocaat van De J., Bob Kaarls, zijn pleidooi voeren. De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.