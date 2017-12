Sneeuw zorgt voor grote storingen op het spoor bij Utrecht en Amsterdam

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Het KNMI heeft maandagmiddag een weeralarm (code rood) afgegeven vanwege de sneeuwval, die in grote delen van het land op maandagavond nog steeds voor "grootschalige gladheid" en problemen op wegen zorgt. Code rood geldt voor het hele land, met uitzondering van Limburg en de Waddeneilanden.

Rondom Amsterdam Centraal rijden maandagavond helemaal geen treinen. Het is niet bekend hoelang deze situatie gaat duren. Ook op Utrecht Centraal is het nog steeds een chaos, er rijden vanaf het station veel minder treinen.

Volgens de NS is de hinder van het winterse weer op het spoor flink toegenomen en zijn er rond 20.00 uur ongeveer zestig (wissel)storingen. Die moeten eerst worden verholpen, voordat er weer treinen kunnen gaan rijden, aldus een woordvoerder van NS.

"We adviseren reizigers nog steeds om indien mogelijk van de reis af te zien", zegt een woordvoerder van NS. "We zien dat veel treinen uitvallen, maar we gaan ervan uit dat we vanavond nog iedereen kunnen vervoeren. Als dat niet lukt, kunnen we later op de avond beslissingen nemen voor als reizigers niet weg kunnen komen."

Ook op Schiphol zijn honderden reizigers gestrand. De luchthaven houdt rekening met het scenario dat mensen op Schiphol moeten blijven overnachten en er veldbedden moeten worden ingezet.

Verkeer

Door de hevige sneeuwval en gladheid zit het verkeer op de snelwegen rond onder meer Amsterdam, Utrecht en Rotterdam muurvast. Deze situatie kan tot maandagavond laat duren, zegt Rijkswaterstaat.

Volgens de ANWB stond er rond 17.00 uur meer dan 1.500 kilometer file op de Nederlandse snelwegen, wat een filerecord voor dit jaar inhoudt. De VerkeerInformatieDienst (VID), waar minder binnenwegen worden meegeteld, houdt het op 805 kilometer.

Volgens de VID is het overigens maar de vraag of het echt files zijn. "Mensen rijden ook gewoon langzaam door het weer", aldus een woordvoerder.

Sneeuw

Sneeuwbuien trekken vanuit het zuiden schuin richting het noorden van Nederland. Op sommige plaatsen is het pak sneeuw zelfs 20 cm.

In de rest van het land valt tussen 2 en 8 cm. In het uiterste noordwesten en in Limburg valt 0 tot 3 cm. In Limburg en in delen van Noord-Brabant en Gelderland gaat de sneeuw later in de avond over op regen, waardoor ijzel kan ontstaan. Vanuit België zijn echter nieuwe sneeuwbuien onderweg.

Tot ongeveer 20.00 uur viel de meeste sneeuw in Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland, meldt Weerplaza. In andere regio’s sneeuwt het ook geregeld, maar wel iets minder hard.

In het noordwesten en westen is de sneeuw overgegaan in natte sneeuw of regen. De temperatuur loopt op tot boven het vriespunt. Aan het einde van de nacht is het vrijwel overal droog.

De hele avond blijven de omstandigheden op de weg zeer verraderlijk. Door aangevroren sneeuwresten zal dat ook dinsdagochtend in grote delen van Nederland het geval zijn.

Zo'n twaalfhonderd medewerkers van Rijkswaterstaat bestrijden momenteel de gladheid. In totaal rijden er ongeveer negenhonderd wagens door het land met miljoenen kilo's zout, laat de organisatie weten.

Reizigers

In aanloop naar het weeralarm waarschuwden de NS en Rijkswaterstaat reizigers al voor het winterse weer.​ De NS riep reizigers op om zo vroeg mogelijk de trein te nemen om zo het winterse weer voor te zijn. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om niet te rijden tijdens de sneeuwval als het niet per se nodig is.

Mensen die nu op hun werk of een andere bestemming zijn en naar huis willen, krijgen van de verkeersdienst het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

Wie toch de auto in gaat doet er goed aan rijstijl en snelheid aan te passen aan de omstandigheden op de weg. "Dat betekent voorzichtig rijden, snelheid matigen, afstand houden en niet onnodig van rijstrook wisselen", aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zet voor de gladheidsbestrijding al het beschikbare materieel en personeel in. Naast strooiwagens en sneeuwschuivers worden ook zogenoemde calamiteitenmachines gebruikt. Die bestrijden ijsplaten op de weg met een warme zoutoplossing.

Vluchten

KLM heeft vanwege de sneeuw en de stevige wind maandag ruim 150 vluchten moeten annuleren. Op Schiphol is in totaal een derde van de vluchten geannuleerd, omdat er minder vliegtuigen kunnen landen en vertrekken dan normaal.

Alle passagiers worden geïnformeerd en omgeboekt. Reizigers kunnen vanwege de verwachte sneeuwval de hele dag te maken krijgen met vertragingen. KLM raadt de passagiers aan om de website goed in de gaten te houden voor de meest actuele vertrek- en aankomstinformatie.

Eindhoven Airport was maandagmiddag gesloten vanwege de sneeuwval. Diverse vluchten van- en naar het vliegveld waren geannuleerd, vertraagd of uitgeweken. Inmiddels is het vliegverkeer hervat.

Rotterdam The Hague Airport is wegens de weersomstandigheden maandagavond tot zeker 21.30 uur gesloten. Ondanks veegwerkzaamheden lukt het niet goed genoeg de start- en landingsbaan sneeuwvrij te krijgen, aldus een woordvoerder.

Bussen

Ook het busverkeer ondervindt hinder van de sneeuwval. In Noord-Brabant besloot vervoerder Arriva de bussen rond Den Bosch, Uden en Tilburg naar binnen te halen. Ook de GVB in Amsterdam heeft besloten om alle bussen te laten terugkeren naar de garage, net als vervoersmaatschappij HTM in Den Haag.

In de regio Hilversum (Gooi en Vechtstreek) rijden bussen van Connexxion met flinke vertraging.In de steden Rotterdam en Utrecht rijden stadsbussen ook met vertragingen en soms is er sprake van een omleiding.

In de provincies Drenthe en Groningen rijden vanaf 19.00 uur geen bussen van Qbuzz meer.