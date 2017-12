Vrije dag voor veel scholieren vanwege winters weer

Het gaat onder meer om 23 middelbare scholen in Amsterdam en omgeving die vallen onder Stichting ZAAM, het St. Bonifatiuscollege in Utrecht, het 4e Gymnasium in Amsterdam, het Amadeus Lyceum in Vleuten, het Coornhert Gymnasium in Gouda en het Wellant College in Alphen aan den Rijn.

"Er is net een mailtje rondgegaan vanuit het bestuur dat om 13.00 uur de deuren dichtgaan in alle scholen van ZAAM", zegt een medewerkerster van scholengemeenschap Amsterdam-Zuid tegen NU.nl. Ook in Utrecht op het St. Bonifatiuscollege gaan de deuren eerder dicht. "Na de eerste pauze stoppen we ermee."

Veiligheid

"Hoewel we weten dat er deze en volgende week belangrijke lessen gegeven moeten worden, vinden we de weersvoorspellingen voor maandag toch zo ernstig, dat we jullie veiligheid voorop willen stellen. Daarom hebben wij besloten om jullie, de leerlingen, maandag sneeuwvrij te geven", meldde het 4e Gymnasium in Amsterdam eerder al inspringend op de weersverwachtingen.

Het Wellantcollege in Alphen aan den Rijn "acht het niet verantwoord" leerlingen en docenten, van wie er veel van ver moeten komen, de weg op te laten gaan.

Veel scholen die maandag wel lesgeven, stoppen eerder. ''In verband met de verwachte slechte weersomstandigheden vanmiddag eindigen de lessen vandaag om 12.00 uur'', aldus Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. Ook in Boxmeer, Arnhem, Apeldoorn en de Achterhoek zijn veel scholen dicht of sluiten eerder.

In Zeeland sluit ook mbo-instelling Scalda maandag op verschillende locaties haar deuren.

Hoger Onderwijs

Een aantal faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) stopt na 12.00 uur met hun onderwijsactiviteiten. Het gaat om de faculteiten Business en Economie, Gezondheid, Maatschappij en Recht en Onderwijs en Opvoeding. De hogeschool is wel gewoon open voor personeel en studenten die willen studeren.

Open

Op het Amsterdams Lyceum gaan de lessen maandag wel door. "Als ouders bellen en zeggen dat hun kind niet komt vanwege het weer, dan is er niets aan de hand. De kinderen die dichtbij wonen kunnen gewoon met het openbaar vervoer of op de fiets komen."

Op basisschool De Fontein in Den Haag wordt wel lesgegeven. "Maar we begrijpen het als ouders bellen om hun kind thuis te laten of eerder op te halen", zegt de directie van De Fontein. "We merken het al de hele ochtend. Veel kinderen zijn ziek, te laat, en veel ouders nerveus vanwege code oranje."

Wet

Volgens de wet mogen scholen kinderen alleen naar huis sturen als er sprake is van 'overmacht'. Bijvoorbeeld als de school niet bereikbaar is vanwege hevige sneeuwval of als de verwarming op school niet werkt. De school moet dan wel aan de ouders melden dat er die dag geen les wordt gegeven. Ook moet de school ervoor zorgen dat leerlingen voor wie de ouders geen opvang kunnen regelen, ergens worden opgevangen.

De scholen gaan ervan uit dat er dinsdag gewoon weer lesgegeven kan worden. Veel scholen in het primair onderwijs zullen dinsdag echter wel gesloten zijn. Niet vanwege het winterse weer maar vanwege de landelijke stakingsdag.

Dierentuin

Naast ijsvrij voor scholieren is er ook ijsvrij voor verschillende dieren in het land. Ouwehands Dierenpark en Dierenpark Amersfoort gaan vandaag niet open voor het publiek. "De kans bestaat dat er takken van de bomen loskomen en daarom blijft het park met het oog op de veiligheid vandaag gesloten", aldus Dierenpark Amersfoort.