Deskundigen oneens over toegebracht letsel bij Koen Everink

Dat werd maandag duidelijk tijdens de eerste zitting in de zaak die draait om het overlijden van Everink. Hij werd in maart 2016 gevonden in zijn woning in Bilthoven. Hij kwam door messteken om het leven.

Hoofdverdachte Mark de J. heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn vriend Everink. Hij was op de avond van de dood in het huis van de zakenman, maar zegt bij vertrek te zijn ontvoerd door mannen die volgens hem de daders zijn.

Messen

Volgens het forensisch onderzoeksbureau IFS zijn de verwondingen van Everink veroorzaakt door meerdere messen waarvan één van een ander type mes dan de twee die destijds zijn aangetroffen in de woning van de zakenman.

Het IFS kwam tot die conclusie op basis van onderzoek naar de steekwonden. De zakenman werd met 24 messteken om het leven gebracht. Volgens het IFS had Everink zowel wonden die veroorzaakt zijn door een mes met een botte en scherpe rand, als door een mes met twee scherpe randen.

"Op basis van praktijkervaring, het behandelen van duizenden zaken, weten wij dat het gebruik van meerdere messen door één dader onwaarschijnlijk is", zegt Richard Eikelenboom van IFS.

Voorzichtig

Vidija Soerdjbalie, die als patholoog van het NFI onderzoek uitvoerde op het lichaam van Everink, zegt de conclusie over het gebruik van een derde onbekend mes niet te delen. "Een mes met maar een scherpe rand kan ook verwondingen opleveren die lijken op wonden veroorzaakt door een dubbelzijdig scherp mes", aldus Soerdjbalie. "Dat ligt ook aan de plek op het lichaam waar je wordt gestoken en de elasticiteit van de huid. Daarom moet je heel voorzichtig zijn om hier uitspraken over te doen."

Linkerhand

Ook werd er ingegaan op de houding waarin het lichaam van Everink is aangetroffen. De linkerhand van de man bevond zich in een onnatuurlijke houding. Volgens het IFS kan dat komen omdat die hand stevig is vastgehouden door een tweede dader. Er zaten volgens de deskundigen ook nauwelijks afweerverwondingen op die hand.

Het NFI is van mening dat de hand op deze manier 'lijkstijf' is geworden doordat het lichaam erop is gevallen en de hand in een onnatuurlijke houding tegen de borst aandrukte. "Dit is geen uitzondering, dat heb ik vaker gezien", aldus Soerdjbalie.

Het IFS toonde tijdens de zitting met een 3d-presentatie om hun beweringen te onderbouwen. Zowel het scenario dat een dader, als dat twee daders Everink hebben omgebracht, werd getoond.

Betrouwbaarheid

Het echtpaar Eikelenboom werkt als deskundige voor het IFS. De betrouwbaarheid van IFS werd door het Openbaar Ministerie (OM) in twijfel getrokken, omdat het onderzoeksbureau door de rechter-commissaris is aangesteld als deskundige, maar het ook voor de verdediging van De J. werkzaam is.

Eventueel belastende rapporten voor De J. zouden daarom volgens Justitie kunnen worden achtergehouden. Op de zitting werd dit door het echtpaar tegengesproken. Zij zeggen hun rapporten naar waarheid te hebben opgesteld.

Ontvoering

Het OM gelooft niks van het verhaal van De J. en denkt dat hij Everink heeft gedood vanwege zijn gokschuld die hij bij de zakenman had. De twee kenden elkaar uit de tenniswereld en deelden de liefde voor gokken. Justitie legt De J. moord dan wel gekwalificeerde doodslag ten laste en heling van het horloge en de telefoon van Everink.