Verdachte opgepakt in 25 jaar oude moordzaak Milica van Doorn

De politie bevestigt het aanhouden van een verdachte maandag. De 47-jarige man zit in beperkingen en politie en Openbaar Ministerie (OM) kunnen daarom ook geen verdere uitspraken doen over de identiteit van de verdachte.

Via het DNA van een familielid is justitie bij de verdachte uitgekomen. Die is zaterdag aangehouden en bij hem is DNA afgenomen. "Er is nu een match, maar daarmee is de zaak nog niet opgelost. Er kan ook niet worden geconcludeerd of hij schuldig is. Dat is aan de rechter", zegt het OM bij een persconferentie.

Behalve die man die nu vastzit, weigerde nog een man aan het DNA-onderzoek mee te werken.

Doorbraak

De 19-jarige Van Doorn werd in juni 1992 dood aangetroffen in een vijver in de wijk Kogerveld in Zaandam. Ze bleek verkracht en vermoord.

De familie van Van Doorn is zondag op de hoogte gesteld van de aanhouding. "Dat was emotioneel. Een absolute mijlpaal, maar ik besef dat het nog niet klaar is", zegt Rob van Bree van de politie Noord-Holland.

"Het is de eerste keer dat we via het DNA van een familielid een verdachte hebben kunnen aanhouden. We hopen dat deze doorbraak ook helpt andere coldcases op te lossen."

Tips

De politie in Noord-Holland kreeg in november tientallen tips binnen naar aanleiding van de moord.

De politie stuurde in totaal aan 133 mannen van Turkse afkomst een brief met de vraag om DNA af te staan voor het verwantschapsonderzoek. Zij wonen of woonden destijds in de wijk Kogerveld.

Getuigen verklaarden destijds dat ze een man met een Turks uiterlijk hebben zien fietsen in de richting van de plek waar de vrouw werd gevonden. Met het onderzoek hoopte de politie de zaak alsnog op te helderen.