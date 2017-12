KNMI geeft opnieuw code oranje af wegens verwachte sneeuwval

Het verkeer kreeg al vroeg te maken met files op de weg, maar de echte drukte bleef uit. Rond 8.15 uur stond het over 70 kilometer vast en rond 9.30 uur stonden er geen files meer. De ANWB noemt het "ongekend" voor een maandagochtend dat er zo weinig weggebruikers zijn.

"De snelwegen lijken nu schoon, maar in grote delen van het land is de temperatuur onder nul en daarom kunnen de op- en afritten en bochten glad zijn. Pas je snelheid aan'', aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat adviseert mensen indien mogelijk thuis te gaan werken. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) is er geluisterd naar dat advies. De dienst ziet "wat minder verkeersaanbod" dan gebruikelijk. Weggebruikers moeten de hele dag rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden, meldt Rijkswaterstaat.

In onze ochtendpodcast Dit wordt het nieuws spraken we met Patrick Potgraven van de VID over wat je maandag kunt verwachten qua weer en verkeer:

Code oranje

Het KNMI heeft voor maandagochtend code geel afgekondigd in het hele land. In het zuiden van het land is het rond 10.00 uur begonnen met sneeuwen. De buien trekken in de middag naar de rest van het land.

Vanaf het middaguur is in delen van Nederland code oranje van kracht, als eerste in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De waarschuwing geldt vanaf 14.00 uur ook voor alle andere provincies in het land, behalve de drie noordelijke. In Groningen, Friesland en Drenthe is code oranje vanaf 17.00 uur van kracht.

De verwachte sneeuw kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden en grote vertragingen, vooral in de avondspits. De ANWB verwacht een zeer zware avondspits.

Treinen

In tegenstelling tot de rust op de weg, is het juist drukker dan normaal in de treinen. De NS denkt dat mensen vanwege de gladheid hun auto laten staan en voor het openbaar vervoer hebben gekozen. De NS rijdt vandaag met een aangepaste dienstregeling.

"Mensen komen naar het station om te kijken of er een trein rijdt en gaan dan mee. Maar we hebben wel te maken met een aantal storingen en doordat er minder treinen rijden, zijn ze ook voller. Bovendien moeten mensen er in verband met de verwachte sneeuw ook echt rekening mee houden dat hun terugreis er anders uit zal gaan zien", aldus een NS-woordvoerder.

Online routeplanner 9292 is tijdelijk niet te gebruiken door een storing. Bezoekers van de site krijgen een pagina met een foutmelding te zien. Bij het plannen van een route in de app wordt lange tijd een laadscherm getoond.

Vluchten

KLM heeft vanwege de sneeuw en de stevige wind maandag ruim 150 vluchten moeten annuleren. Er kunnen op Schiphol minder vliegtuigen landen en vertrekken dan normaal. KLM heeft daarom 143 Europese retourvluchten en tien intercontinentale vluchten geschrapt.

Alle passagiers worden geïnformeerd en omgeboekt. Reizigers kunnen vanwege de verwachte sneeuwval de hele dag te maken krijgen met vertragingen. KLM raadt de passagiers aan om de website goed in de gaten te houden voor de meest actuele vertrek- en aankomstinformatie.

Glijpartijen

Zondagavond ondervond het verkeer in het midden en noorden van het land grote hinder van de winterse weersomstandigheden. Rijkswaterstaat telde zondag honderdvijftig verkeersongelukken, kleinere slip- en glijpartijen niet meegerekend. De dienst zegt al het beschikbare materieel en personeel in te zetten om de wegen zo begaanbaar mogelijk te houden.