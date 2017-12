De overleden mensen in Haren lagen in een huis aan de Westerse Drift in de Groningse plaats en werden rond 19.00 uur aangetroffen.

Eerder op de dag werden in een woning in Assen (Drenthe) ook twee doden gevonden. In dat geval ging het om een woning aan de Eekhoornslag. Ook over die zaak heeft de politie nog geen extra informatie.