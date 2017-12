Grote verkeershinder door winterweer, maandag meer overlast verwacht

Rijkswaterstaat telde zondag honderdvijftig verkeersongelukken, kleinere slip- en glijpartijen niet meegerekend. In de loop van de dag verplaatste het neerslaggebied zich richting het noorden van het land. De invallende kou zorgde zondagavond in het zuiden wel voor een toegenomen risico op gladheid door opvriezende wegdelen.

Hoewel de sneeuw zondag aanvankelijk niet leek te zorgen voor problemen op het spoor, ontstonden die tegen het einde van de middag toch. Ondanks een aangepaste dienstregeling vanwege het weer, vielen er vooral in het westen, oosten en midden van het land veel treinen uit.

Het KNMI meldde zondagavond laat dat de waarschuwingscode oranje in het hele land was afgezwakt naar code geel. Mogelijk wordt code oranje maandag opnieuw van kracht.

Tussen zaterdag 20.00 en zondag 18.00 uur heeft Rijkswaterstaat tien miljoen kilo zout gestrooid. Ook zondagavond en -nacht en maandag zet Rijkswaterstaat al het beschikbare materieel en personeel in om de wegen zo begaanbaar mogelijk te houden.

Maandag code geel

Weggebruikers moeten maandag de hele dag rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden, meldt Rijkswaterstaat. De dienst adviseert mensen zo mogelijk thuis te gaan werken.

Zondagnacht en maandag tijdens de ochtendspits kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. In de loop van maandagochtend gaat het naar verwachting in een groot deel van het land opnieuw flink sneeuwen. Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden en grote vertragingen, vooral in de avondspits.

Weerplaza voorspelt op basis van de weermodellen flink wat sneeuw voor het noorden en westen van het land in de loop van de dag. In de ochtend is het weer naar verwachting rustig en droog, hoewel het door de bevriezing van natte weggedeelten en sneeuw(resten) glad kan zijn.

Naarmate de ochtend vordert, gaat het vanuit het zuiden sneeuwen, waarbij de buien naar het noorden trekken. 's Middags strekt dat neerslaggebied zich uit over een groot deel van het land. Daarbij lijkt vooral de Randstad zwaar te worden geraakt: tijdens de avondspits valt er mogelijk tien tot twintig centimeter sneeuw.

Op de Veluwe, waar zondag al veel sneeuw viel, kan maandag aan het eind van de dag plaatselijk mogelijk een halve meter sneeuw liggen, zegt Weeronline.

Onzekerheid

Het is volgens het KNMI nog onzeker waar in het land het zwaartepunt van de sneeuwbuien komt te liggen. Het weerinstituut denkt maandagochtend vroeg meer zekerheid te hebben om met gedetailleerde informatie te komen.

"Het sneeuwgebied is dan dichter bij Nederland en dan zijn er ook weer nieuwe computerberekeningen", zei een woordvoerder van het KNMI zondagavond.

Voorlopig gaan de meteorologen uit van een gebied dat vanaf Noord-Brabant via Utrecht en Gelderland naar Overijssel en Drenthe zal lopen. Het KNMI heeft in elk geval waarschuwingscode geel afgegeven voor maandag, omdat op veel plaatsen opnieuw gladheid door sneeuw kan ontstaan.

Mogelijk gaat er maandag in de loop van de ochtend voor bepaalde delen van het land nog code oranje uit.

Spoor

De NS laat maandag opnieuw minder treinen rijden. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers zeer groot zijn, verwacht het spoorbedrijf. Reizigers krijgen het dringende advies om hier rekening mee te houden en hun reis hierop aan te passen. Ook voor zondag was een aangepaste dienstregeling uitgegaan.

Op de meeste plekken in Nederland rijden maandag de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten. Treinen kunnen drukker zijn en er moet mogelijk extra worden overgestapt.

NS raadt reizigers aan vlak voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen voor een actueel reisadvies en waar mogelijk buiten de spits te reizen. Door minder treinen ontstaat volgens NS meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen.

Prorail houdt extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. NS zet extra medewerkers in om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn, aldus de vervoerder.

Zondag zorgde de sneeuwval voor flinke problemen op het spoor. Het treinverkeer raakte op meerdere plaatsen in het land flink ontregeld. In verschillende delen van het land reden vanwege het winterse weer tijdelijk ook geen bussen.

Vluchten geschrapt

De KLM heeft wegens de verwachte sneeuw voor maandag 122 vluchten geannuleerd. Het gaat om retourvluchten van na 15.30 uur, vooral naar Europese bestemmingen, die niet doorgaan, zo liet een woordvoerder weten. Zondag moest door de hevige sneeuwval uiteindelijk een streep door 282 retourvluchten van KLM en vertrokken andere vluchten met vertragingen die opliepen tot wel vijf uur.

Maandag wordt vanaf ongeveer 15.30 uur opnieuw sneeuwval op Schiphol verwacht.