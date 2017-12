Sneeuwbui verspreidt zich over Nederland, ANWB waarschuwt voor gladheid

De eerste sneeuw viel wat later dan gepland in Zeeland, waar het eerst nog regende vanwege de zachte temperaturen. In de loop van de ochtend heeft het winterse weer zich verspreid over midden- en zuid-Nederland.

"Het winterse weer bereikt Friesland en Drenthe waarschijnlijk rond 14.00 of 15.00 uur", aldus de woordvoerder van WeerOnline.

Verkeer

Na de ANWB heeft ook Rijkswaterstaat opgeroepen om de weg niet op te gaan. De sneeuw zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg, Rijkswaterstaat adviseert om de reis uit te stellen.

Door de stevige sneeuwval roept de ANWB mensen op om alleen de weg op te gaan als het strikt noodzakelijk is. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) zijn er sinds 11.00 uur al zeker vijftig ongelukken gebeurd door het winterweer.

Op de A16 is de hoofdrijbaan op de Van Brienenoordbrug tussen Rotterdam en Breda afgesloten. Een vrachtwagen kon niet meer op gang komen en blokkeert daar de weg. De parallelweg is nog wel begaanbaar.

Omdat de sneeuw al werd verwacht, heeft Rijkswaterstaat door het hele land al zout gestrooid en zijn sneeuwschuivers bezig de wegen begaanbaar te houden. De branchevereniging van vrachtvervoerders heeft vrachtwagenchauffeurs geadviseerd niet de weg op te gaan in de sneeuw.

Regen

In het zuiden en het midden van Nederland maakt de sneeuw in de loop van de middag waarschijnlijk plaats voor regen. Volgens het KNMI kan de zachtere temperatuur in het midden en zuiden van het land gepaard gaan met zware windstoten.

Weerplaza waarschuwt dat het maandag nog harder kan gaan sneeuwen dan zondag. De buien trekken dan weer vanuit het zuidwesten richting het noorden. Maandagmiddag kan er tien tot twintig centimeter sneeuw vallen, wat voor veel verkeersproblemen tijdens de avondspits kan zorgen. Het zou zelfs kunnen leiden tot code rood.

Vrijdag en zaterdag hadden delen van Nederland ook te maken met pittige sneeuwval.

Openbaar vervoer

Vanwege de sneeuwval laat de NS zondag minder treinen rijden op een bepaald aantal trajecten. Daar komt ook nog bij dat zondag een nieuwe dienstregeling ingaat. Het spoorbedrijf adviseert reizigers daarom eerst goed te kijken op de Reisplanner.

Bussen van Arriva rijden ook een aangepaste dienstregeling en aangepaste routes. In Zuid-Limburg rijden de bussen van het bedrijf zelfs helemaal niet meer vanwege de sneeuw. Arriva raadt reizigers aan hun reis uit te stellen.

Treinstellen worden behandeld met 'anti-icing', een middel dat ervoor zorgt dat sneeuw en ijs zich minder snel aan treinstellen of wissels hecht.

ProRail houdt extra storingsploegen paraat. Deze kunnen ingrijpen zodra zich problemen op het spoorwegnet voordoen als gevolg van de sneeuw.

De KLM heeft voor zondag 94 retourvluchten op Europese bestemmingen geannuleerd vanwege het verwachte weer. Reizigers kunnen gedurende de zondag te maken krijgen met vertragingen op Schiphol.

Amateurvoetbal afgelast

Alle duels in het amateurvoetbal zijn zondag afgelast. De KNVB besloot daartoe vanwege het te verwachten slechte weer. Het gaat om alle wedstrijden vanaf de tweede divisie en lager. De wedstrijden in de Eredivisie gaan vooralsnog wel gewoon door.

Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.