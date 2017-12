Sneeuw zorgt voor winterpret, ANWB waarschuwt voor gladheid

De eerste sneeuw viel wat later dan gepland in Zeeland, waar het eerst nog regende vanwege de zachte temperaturen. In de loop van de dag bereikte het winterse weer midden- en zuid-Nederland en laat in de middag dreven de sneeuwbuien ook naar het noorden van het land. In het zuiden klom de temperatuur weer omhoog en zette de dooi in.

Wie zondag het bos ingaat, moet oppassen voor vallende takken. De politie in Utrecht en in de Gooi- en Vechtstreek melden nogal wat berichten binnen te krijgen van mensen die in het bos takken op hun hoofd krijgen die het hebben begeven door de grote hoeveelheid sneeuw.

In Scheveningen zou zondagavond een vuurwerkshow worden gehouden, maar die is afgelast vanwege het weer.

Wegen

De ANWB en Rijkswaterstaat hebben opgeroepen om de weg niet op te gaan. De sneeuw zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg, Rijkswaterstaat adviseert om de reis uit te stellen. Meerdere snelwegen werden zondagmiddag afgesloten, omdat ze te glad waren.

De Verkeersinformatiedienst meldde rond 16.00 uur dat er vanaf 10.00 uur op zondagochtend "extreem veel" aanrijdingen zijn geteld: honderdzeventig. Naast die telling waren er op de snelweg nog meer ongelukken en bleven sommige ongelukken ongemeld, omdat de betrokkenen gewoon doorreden, aldus de dienst. De wachttijden voor bergers na ongevallen is flink opgelopen.

De Velsertunnel in de A22 is zondag aan het einde van de middag in beide richtingen afgesloten wegens een technische storing. Automobilisten kunnen omrijden via de Wijkertunnel.

Op de A16 was de hoofdrijbaan op de Van Brienenoordbrug tussen Rotterdam en Breda een tijdlang afgesloten. Een vrachtwagen kon niet meer op gang komen en blokkeerde daar de weg. Rond 16.30 uur werd de hoofdrijbaan weer vrijgegeven.

Omdat de sneeuw al werd verwacht, heeft Rijkswaterstaat door het hele land al zout gestrooid en zijn sneeuwschuivers bezig de wegen begaanbaar te houden. De branchevereniging van vrachtvervoerders heeft vrachtwagenchauffeurs geadviseerd niet de weg op te gaan in de sneeuw.

Regen

In het zuiden en het midden van Nederland maakte de sneeuw in de loop van de middag plaats voor regen. Volgens het KNMI kan de zachtere temperatuur in het midden en zuiden van het land gepaard gaan met zware windstoten.

Weerplaza waarschuwt dat het maandag nog harder kan gaan sneeuwen dan zondag. De buien trekken dan weer vanuit het zuidwesten richting het noorden. Maandagmiddag kan er tien tot twintig centimeter sneeuw vallen, wat voor veel verkeersproblemen tijdens de avondspits kan zorgen.

Vrijdag en zaterdag hadden delen van Nederland ook te maken met pittige sneeuwval.

Treinen

NS adviseert reizigers die zondagavond nog op pad willen hun reis uit te stellen als dat enigszins mogelijk is, omdat de sneeuwval voor flinke problemen zorgt op het spoor. Vooral aan het eind van de middag nam de hinder flink toe, zei een woordvoerster.

Het treinverkeer raakte op meerdere plaatsen in het land flink ontregeld als gevolg van de winterse neerslag. In het begin van de dag viel het nog wel mee, maar in de loop van de dag is het meer gaan sneeuwen, waardoor er meer oponthoud was. Vooral in de Randstad zijn er problemen, aldus de woordvoerster.

De NS waarschuwde reizigers rekening te houden met langere reistijden en adviseerde mensen die toch op pad gaan vooraf te kijken op de Reisplanner.

Volgens Prorail heeft het treinverkeer zondagmiddag te maken met enkele storingen. Uit heel het land waren zo'n tien meldingen binnengekomen, zei een woordvoerder van Prorail. Eerder op de dag waren er volgens hem nauwelijks meer problemen op het spoor dan op andere dagen, maar dat veranderde in de loop van de middag.

Prorail heeft in het hele land zo' n twintig storingsdiensten op tactische punten klaarstaan die snel ingezet kunnen worden bij incidenten. ''We zijn op volle sterkte, meer dan 100 procent', zei een woordvoerder van Prorail. Uit voorzorg hadden Prorail en de NS al eerder besloten op de belangrijke trajecten in en rond de Randstad minder treinen in te zetten.

Busverkeer

Breng OV, het bedrijf dat het openbaar vervoer in de stadsregio Arnhem-Nijmegen verzorgt, heeft zondagmiddag alle bussen van de weg gehaald.

Vervoerder Arriva besloot later op de middag hetzelfde te doen met de bussen in Zuid-Holland en in de Gelderse Achterhoek. Volgens de bedrijven kwam de veiligheid van zowel reizigers als buschauffeurs in gevaar.

Ook U-OV staakte het busvervoer in Utrecht tijdelijk. Connexxion meldde daarnaast dat in Amstelland-Meerlanden vanwege het winterweer geen R-net- en Connexxion-bussen meer rijden. De Schiphol-bussen (Sternet) rijden nog wel.

In Arnhem kwam een stadsbus in het centrum vast te zitten in de sneeuw. Dat gebeurde ook met een sneeuwschuiver op de A1 bij Apeldoorn. Op diverse plekken konden bussen niet meer tegen heuvels in de weg op. Op sommige wegen ligt zoveel sneeuw dat er helemaal niet meer gereden kan worden. Buschauffeurs hadden ook problemen met stoppen bij haltes.

Ook het speciale vervoer voor ouderen en gehandicapten in een deel van Gelderland is gestaakt, laten de vervoerders weten. Er worden geen nieuwe ritten meer aangenomen.

Vluchten

Op Schiphol is sprake van een beperkte start- en landingsbaancapaciteit. Met twee teams met elk ongeveer twaalf sneeuwschuivers wordt op de luchthaven een baan open gehouden.

Verschillende vliegtuigmaatschappijen hebben uit voorzorg vluchten geannuleerd, waaronder de KLM, dat ongeveer honderd retourvluchten op Europese bestemmingen heeft geschrapt. Daardoor is de situatie op Schiphol volgens een woordvoerder ''controleerbaar''. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen van gemiddeld een uur.

Inmiddels is het op Schiphol gaan regenen, maar de woordvoerder zei te verwachten dat de problemen voorlopig nog niet zijn opgelost. Schiphol adviseert reizigers dan ook de informatie over hun vlucht goed in de gaten te houden.

Ook op vliegveld Rotterdam The Hague Airport waren zondag problemen. De start- en landingsbaan was daar gedurende de middag dicht wegens sneeuwval. Rond 16.30 uur ging de baan weer open, maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, zei een woordvoerder. Hij adviseerde reizigers de website van de vliegmaatschappijen goed in de gaten te houden.

Voetbalwedstrijden afgelast

Alle duels in het amateurvoetbal zijn zondag afgelast. De KNVB besloot daartoe vanwege het te verwachten slechte weer. Het gaat om alle wedstrijden vanaf de tweede divisie en lager. In de Eredivisie zijn de wedstrijden Sparta Rotterdam - Vitesse en FC Utrecht - Feyenoord afgelast. Veel zaalhockeywedstrijden gingen ook niet door.

Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.