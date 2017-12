Nieuwe dienstregeling NS van start met winterweer

De NS rijdt volgens een aangepaste dienstregeling. Door de nieuwe treintijden en het winterweer worden reizigers geadviseerd om kort voor vertrek nog te checken welke trein ze het beste kunnen nemen. Door het winterweer kunnen de treinen voller zitten dan normaal en kan de reis langer duren.

De nieuwe dienstregeling heeft op sommige plekken grote gevolgen, doordat er meer of minder treinen rijden. De dienstregeling is minder ingrijpend veranderd dan vorig jaar. Toen was die helemaal opnieuw gemaakt.

Op verschillende trajecten zet de NS meer treinen in. Al met al gaan er dagelijks 130 treinen meer rijden, vijftig intercity's en tachtig sprinters.

Belangrijkste wijziging is de invoering van tienminutentrein tussen Utrecht en Eindhoven, waardoor reizigers elke dag profiteren van kortere wachttijden en meer kans op een zitplaats.

Aanhef

Een andere verandering is dat reizigers op stations en in de trein niet meer worden aangesproken met "dames en heren", maar met "beste reizigers".

De NS voert eens per jaar een nieuwe dienstregeling in, gelijktijdig met de zusterbedrijven in heel Europa.