Code oranje voor heel Nederland vanwege flinke sneeuwval

Naar verwachting zal het verkeer veel overlast ondervinden van de winterse buien. De ANWB adviseert mensen om niet de weg op te gaan als het niet noodzakelijk is.

De sneeuw zal Nederland vroeg in de ochtend bereiken. Vanuit Zeeland en Brabant trekken de buien richting het noorden, zo meldt Weerplaza. Rond het middaguur zijn ook Drenthe en Friesland bereikt.

In de middag gaat de sneeuw steeds vaker gepaard met regen. In het midden van het land wordt vier tot acht centimeter sneeuw verwacht, in het noorden kan een laag tot tien centimeter ontstaan.

's Middags stroomt zachtere lucht het zuiden binnen. De temperatuur kan dan snel stijgen naar vijf tot zeven graden. Dat gaat samen met een krachtige zuidwestenwind met mogelijk zware windstoten tot 90 kilometer per uur, vooral in het zuiden.

In het noorden blijft de sneeuw waarschijnlijk liggen tot maandag. Die dag is er tevens kans op winterse buien. Het is nog onzeker welke regio's daar na het weekend mee te maken krijgen.

Vrijdag en zaterdag hadden delen van Nederland ook te maken met pittige winterse buien.

Voetbal afgelast

Het winterse weer speelt ook het amateurvoetbal parten. Veel wedstrijden zijn zondag afgelast.

De KNVB laat weten dat zondag in het district Oost alle competitiewedstrijden in zowel de A- als de B-categorie vanwege de sneeuw zijn afgelast. In de districten Noord, West I, West II, Zuid I en Zuid II wordt er in de B-categorie niet gevoetbald.

Geen vluchten

De KLM heeft voor zondag 94 retourvluchten op Europese bestemmingen geannuleerd vanwege het verwachte weer. Reizigers kunnen gedurende de zondag te maken krijgen met vertragingen op Schiphol.

Vanwege de verwachte sneeuwval in het land laat de NS zondag minder treinen rijden op een bepaald aantal trajecten. Daar komt ook nog bij dat zondag een nieuwe dienstregeling ingaat.

Het spoorbedrijf adviseert reizigers daarom eerst goed te kijken op de Reisplanner.

Anti-icing

Treinstellen worden behandeld met 'anti-icing', een middel dat ervoor zorgt dat sneeuw en ijs zich minder snel aan treinstellen of wissels hecht.

Prorail houdt extra storingsploegen paraat. Deze kunnen ingrijpen zodra zich problemen op het spoorwegnet voordoen als gevolg van de sneeuw.

Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.