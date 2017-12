Besmettelijk vogelgriepvirus Biddinghuizen niet gevaarlijk voor mensen

Dat heeft de Wageningen Universiteit, dat het virus onderzocht, bekendgemaakt.

Het virus is niet verwant aan de zoönotische H5N6-stam, wijst het onderzoek uit. Dit virus circuleert in Azië en daarvan kunnen ook mensen ziek worden.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn vrijdag 16.000 eenden gedood. In een zone van 10 kilometer rond het eendenbedrijf geldt een vervoersverbod. In die zone liggen 23 pluimveebedrijven. Landelijk is er een ophokplicht voor pluimvee ingesteld.

Ophokplicht is een "heel vergaande maatregel", erkende minister van Landbouw Carola Schouten. De minister zegt echter dat tot de maatregel is overgegaan om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, aldus Schouten.

Voorzorg

Vorig jaar november is voor het laatst de ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Toen ging het om een voorzorgsmaatregel, die ruim vijf maanden van kracht bleef.

In ons land is vorige maand voor het laatst vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland dat getroffen was door de milde (laagpathogene) variant van vogelgriep. De 42.000 legkippen werden afgemaakt.