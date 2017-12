File A50 bij Renkum na scharen vrachtwagens door gladheid

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) staat er een file van ruim zes kilometer. Naar verwachting zijn de problemen hier nog lang niet voorbij. Doordat er een lange file staat, is het moeilijk om de rijweg daar schoon te maken.

Volgens Rijkswaterstaat was er op de A50 wel gestrooid, maar was het zout nog niet goed ingereden, waardoor er een ijsachtige laag ontstond op het wegdek. Rond Arnhem op op de Veluwe is de afgelopen uren veel sneeuw gevallen, waardoor de wegen in de regio spekglad zijn.

Rijkswaterstaat strooit volop in het land om gladheid op de wegen tegen te gaan. Het gaat sinds vrijdagmiddag om ongeveer 4,5 miljoen kilo zout. De strooiwagens zijn nog steeds volop bezig, vooral in Noord-Holland en het oosten van Nederland.

A1

Op de A1 nabij Apeldoorn waren zaterdagochtend enkele ongevallen, doordat auto's van de weg raakten en in de berm belandden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Volgens een woordvoerder van de ANWB past het verkeer zijn snelheid aan en zijn er voor zover geen ernstige ongelukken gebeurd.

Op de Veluwe zijn enkele N-wegen helemaal afgesloten wegens de gladheid, meldt de ANWB. De verwachting is dat het in de middag beter wordt, maar dat de sneeuw in de avond weer gaat opvriezen.

Ook elders zijn ongevallen. Zo leidt een ongeval op de A2 bij Nederweert tot veel vertraging.

Code geel

Het KNMI waarschuwt zaterdag vooral landinwaarts voor gladheid op de weg als gevolg van winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. Het weerinstituut heeft daarom voor heel het land code geel ingesteld.

In het hele land trekken zaterdag pittige winterse buien over met (natte) sneeuw, hagel, en plaatselijk onweer van het noordwesten naar het zuidoosten. Met uitzondering van de kustgebieden waarschuwt het KNMI voor gladheid als gevolg van de winterse neerslag. In de kustgebieden en rond het IJsselmeer kan de wind wel krachtig tot hard zijn.

Weeronline meldt zaterdag iets voor 8.30 uur dat in Arnhem-Noord al meer dan 12 centimeter sneeuw is gevallen. Ook in veel andere plaatsen is het wegdek bedekt met sneeuw, onder meer De Veluwe, de Sallandse Heuvelrug en in de Achterhoek en Limburg.

Sneeuw

Volgens het KNMI is er in de avond en de nacht naar zondag opnieuw kans op gladheid en kan er een enkele sneeuwbui vallen.

Zondag zal meer sneeuw vallen dan zaterdag. In de ochtend komt de sneeuw vanuit het zuidwesten het land binnen en in de middag bereikt de neerslag ook het noorden van het land. Doordat de temperatuur 's middags stijgt gaat de sneeuw in het zuiden over in regen.

Volgens Weerplaza valt er minimaal 3 centimeter sneeuw, maar dit kan plaatselijk groeien tot 10 centimeter. Ook dan zullen de wegen glad zijn.

Ongelukken

Het winterse weer leidde in de nacht van vrijdag op zaterdag verspreid over het hele land tot ruim dertig ongevallen, meldt de VID. De meeste ongelukken waren in het oosten van het land, maar ook op de A7 tussen Purmerend en Hoorn waren enkele glijpartijen.

Vrijdagavond had het verkeer al flink last van het winterse weer. Er ontstonden files door verschillende ongelukken en verkeersdeelnemers werd opgeroepen om zich aan te passen aan de weersomstandigheden. Op Schiphol liepen vluchten vertraging op, doordat er op een gegeven moment slechts één start- en landingsbaan beschikbaar was.