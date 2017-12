Decembermoorden herdacht in Amsterdam en Suriname

Voorafgaand aan de herdenking was er een fakkelloop naar de herdenkingsplaquette aan de Aäron en Mozeskerk op het Waterlooplein. Op die plek werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van het militaire bewind van Suriname in de jaren tachtig.

Tijdens de plechtigheid was er veel aandacht voor de decennialange strijd om gerechtigheid. "Wat moet u moe zijn na 35 jaar, sinds Fort Zeelandia het toneel werd van die macabere gebeurtenissen", sprak wethouder Arjan Vliegenthart nabestaanden namens de gemeente toe. Hij beschreef hun roep om berechting van de daders als "een finishlijn tegen het einde van een marathon die steeds iets verder wordt gelegd."

Bouterse

De huidige president van Suriname, Desi Bouterse, is hoofdverdachte in het nog lopende strafproces over de Decembermoorden. Hij zou in 1982 opdracht hebben gegeven voor het doodschieten van de vijftien vermeende politieke tegenstanders, onder wie advocaten, journalisten en een vakbondsleider. In juni hoorde hij twintig jaar cel tegen zich eisen.

De Decembermoorden worden vrijdag ook in Suriname herdacht. Bij Fort Zeelandia is een kranslegging en er is een herdenking in de kathedraal in Paramaribo.