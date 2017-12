'Grootste kerstboom van Nederland' in IJsselstein gaat dit jaar niet aan

Het probleem is veroorzaakt door blikseminslag vrijdagmorgen die ongeveer driekwart van de lampen onklaar heeft gemaakt. De schade is volgens de organisatie zo groot dat deze niet op te tijd is te repareren. De lichten zouden zaterdagavond ontstoken worden en tot Driekoningen (6 januari) branden.

Voorzitter van de stichting Mieke Kromwijk baalt er flink van dat de boom niet verlicht wordt. "Heel veel mensen zien ieder jaar uit naar het moment dat de lampen branden en veel bedrijven en vrijwilligers hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding. Het is in de historie van de kerstboom wel vaker voorgekomen dat het weer, en zelfs ook bliksem, spelbreker was, maar dit komt op een wel heel vervelend moment."

Jubileum

Het zou dit jaar de twintigste keer in 25 jaar zijn dat de lampen aan de 366 meter hoge toren zouden branden. De 'grootste kerstboom van Nederland' staat ook in het Guinness Book of Records.

Desondanks kan de Gerbrandytoren zich niet de grootste kerstboom ter wereld noemen. Die titel is voorbehouden aan het Italiaanse dorpje Gubbio waar drieduizend lampjes tegen de Monte Ingino (Umbrië) zijn aangebracht in de vorm van een boom van 650 meter hoog en 350 meter breed.

In plaats van de kerstverlichting worden zaterdag om 19.00 uur schijnwerpers aangezet om de mast te verlichten. De geplande optredens van diverse artiesten, waaronder de meidengroep O'G3NE, gaan gewoon door.