Man ontvoerd uit Amstelveen en gedropt in Amsterdamse Bos

De man is waarschijnlijk rond 17.50 uur door meerdere mannen bij zijn auto op de Anna Pawlowastraat in Amstelveen overmeesterd en kort daarna mishandeld.

Hij is enkele uren vastgehouden en rondgereden met zijn auto, voordat hij in het Amsterdamse bos werd gedropt. De man is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

De auto waarin de man werd meegenomen is zijn eigen auto, een rode Audi, met de letters KFL in het kenteken. De politie is momenteel op zoek naar getuigen van de ontvoering of mensen die het voertuig hebben gezien.