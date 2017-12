Zeist wil mening van Onderzoeksraad over veiligheid kliniek Michael P.

Ook wil Janssen dat gekeken wordt naar het effect van de dood van de 25-jarige Anne uit Utrecht op de samenleving in Den Dolder. De Onderzoeksraad laat vrijdag weten op korte termijn op het verzoek te reageren.

Sinds de bekendmaking van P.'s mogelijke betrokkenheid bij de dood van Anne, zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de verdachte en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. De 27-jarige man zat eerder een straf uit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010.

De burgemeester heeft daarom eerder al gezorgd dat het terrein van de kliniek extra beveiligd werd door extra politiesurveillance, ingehuurde bewaking en de inzet van boa's.

"We doen het maximaal mogelijke op dit vlak. Maar de vraag is gerezen: doen we ook het optimale? Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om ons te helpen bij het beantwoorden van die vraag", aldus Janssen.

Evaluatie

Minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) besloot eerder al dat Altrecht Aventurijn tot nader order geen patiënten met complexe problematiek mag opnemen. Dit op advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die onderzoek doen naar de situatie omtrent P. en zijn bewegingsruimte.

In een eerste evaluatie van de inspecties bleek dat patiënten van de kliniek gemakkelijk aan drugs konden komen en dat er zwakke plekken waren op het gebied van personeelsbezetting. Zo zouden 12 tot 20 procent van alle diensten worden bezet door ingehuurde krachten, die soms onvoldoende bekend zijn met patiënten met complexe psychiatrische problematiek.

Rechtszaak

De 25-jarige Anne vertrok op 29 september vanuit Utrecht voor een fietstocht en raakte die avond vermist. Haar lichaam werd op 13 oktober in een natuurgebied in Zeewolde aangetroffen, op aanwijzing van de verdachte.

P. staat op 10 januari voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.