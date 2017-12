Sneeuwdek kan zondag lokaal aandikken tot zeven centimeter

De sneeuw blijft zondagochtend vrijwel zeker liggen, meldt weerbureau Weerplaza vrijdag.

De sneeuwbuien trekken zondagochtend vanuit het zuidwesten over het land. Omdat de temperaturen in de nacht van zaterdag op zondag onder nul duiken en het zondagochtend maar langzaam warmer wordt, blijft de sneeuw zondagochtend liggen. Wel gaat het om natte en plakkerige sneeuw, stellen de meteorologen.

In de loop van zondag gaat de sneeuw wel over in regen, met uitzondering van het noordoosten. Daar kan het ook tot later op de dag blijven sneeuwen.

Wind

Naast behoorlijke sneeuwval, krijgen we zondag ook te maken met harde wind. Vooral in Zeeland en Zuid-Holland kan er sprake zijn van stormachtige wind. Diezelfde wind zorgt overigens ook voor aanvoer van zachtere lucht, waardoor de temperatuur zondag vooral in het zuiden van het land oploopt.

Het wordt daar ongeveer 7 graden, terwijl het in het noorden van het land nog lang kouder kan blijven met temperaturen rond het vriespunt.

Neerslagradar

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 4°C 0°C Z 4 Maandag 1°C -2°C NO 4 Dinsdag 5°C 0°C ZW 4 Woensdag 5°C 1°C ZW 5 Donderdag 6°C 4°C ZW 4

Gedurende de hele vrijdag en ook op zaterdag vallen er ook al winterse buien vallen. Het gaat hierbij vooral om natte sneeuw die vrijwel direct weer verdwijnt. Ook is hagel en onweer mogelijk. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het verder het hele weekend glad zijn.

Het verkeer moet vrijdagmiddag rekening houden met de sneeuwbuien. De sneeuw trekt vanuit het noordwesten over het land. Hierdoor kan het op grote schaal wit en glad worden. Lokaal kan er volgens het weerbureau Weeronline 5 centimeter sneeuw vallen in de hogere gebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.