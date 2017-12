Wapens en drugs gevonden bij inval clubhuis en leden Satudarah

In het pand in Geleen waar Satudarah zijn clubavonden houdt, zijn vijf mensen opgepakt. In het onderkomen vond de politie verdovende middelen en een wapen dat nog onderzocht wordt op echtheid.

Tegelijkertijd doorzocht de politie vier woningen, waarvan drie in Geleen en een in Kerkrade. Hierbij zijn onder andere twee geladen wapens, munitie, een boksbeugel, een taser, een aanzienlijke hoeveelheid geld, zes motoren, verdovende middelen, materialen en spullen te gebruiken bij een hennepkweker en informatiedragers in beslag genomen.

Het onderzoek draait om misdrijven als afpersing, bedreiging en witwaspraktijken door leden van de motorclub. Zo'n tweehonderd agenten werden ingezet voor de acties.