Extra drukke avondspits vanwege regenbuien en wind

Daarmee is het drukker dan de avondspits van 24 mei op de dag voor Pinksteren. Op de snelwegen stond toen 500 kilometer file in totaal.

De ANWB sprak van de op één na drukste avondspits van 2017. Eerder voorspelde de ANWB dat veel dagelijkse files twee keer zo lang zullen zijn. De donderdagavondspits is gewoonlijk al een van de drukste van de week.

Snelwegen in de Randstad stonden volgens de VID "aan een stuk vast". Ook in het midden, zuiden en oosten van het land onstond veel vertraging.

Regengebied

Vanuit het westen trok vanaf 15.00 uur een regengebied over Nederland waar het verkeer in de avondspits last van had. In het noordwesten van het land had het verkeer bovendien hinder van zware windstoten. In het noordwestelijk kustgebied konden windstoten van 90 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI had daarom voor de provincie Noord-Holland code geel afgegeven.

De weeromstandigheden zorgden voor veel vertragingen op verschillende snelwegen. Zo ontstond op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij Hoogmade een file die een tijdsverlies van een uur tot gevolg had. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Hattemerbroek gebeurde een ongeluk, waardoor de vertraging daar even voor 17.00 uur ook opliep tot meer dan een uur.

Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn waren ook meerdere rijstroken afgesloten door een ongeluk, met een gemiddelde vertraging van zo'n dertig minuten tot gevolg. Op de A58 bij knooppunt Batadorp tussen Breda en Eindhoven was de vertraging rond 18.00 uur ruim drie kwartier door een ongeluk. In weer een ander deel van het land, op de A27 van Hilversum naar Utrecht, stond een file met een lengte van zo'n twintig kilometer.

En dan was er nog een dierenactivist die voor vertraging heeft gezorgd op de A59 bij Drunen.

Vroeg

Volgens de VID begonnen de eerste files al vroeg. Rond 15.00 uur ontstonden de eerste vertragingen al op snelwegen rond Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Leiden. De knelpunten in het midden van het land kregen iets later te maken met extra drukte, omdat de regen daar net wat later begon te vallen.

In oktober en november waren er avondspitsen die qua lengte in de buurt kwamen van die van donderdag. Ook toen speelde het slechte weer vaak een rol.

