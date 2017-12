Wellantcollege in Houten screent gedetineerde cursisten strenger na Michael P.

In het verleden werd voornamelijk gekeken naar de motivatie en geschiktheid, nu wordt ook aandacht geschonken aan de achtergrond van de student en diens resocialisatie. Dit schrijft Wouter de Jong, burgemeester van Houten, aan de gemeenteraad.

Ook zal de school het melden als studenten absent zijn. Dit is besloten nadat bekend werd dat de 27-jarige P. verdacht wordt van het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne uit Utrecht.

De man volgde in het kader van zijn resocialisatie vanaf half september een opleiding aan de school. Het Wellantcollege was niet op de hoogte van de achtergrond van P., die eerder was veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010.

Over een aantal maanden, wanneer de nieuwe studenten voor de avondopleiding aangenomen zullen worden, zal de strengere screening in werking treden. "Op dit moment is de private avondcursus op het Wellantcollege de enige opleiding in Houten waar deze situatie mogelijk speelt", aldus de burgemeester.

Onderzoek

Minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) besloot eerder al dat kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waar de verdachte van het doden van Anne voor zijn aanhouding verbleef, tot nader order geen patiënten met complexe problematiek mag opnemen.

Dit op advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die onderzoek doen naar de situatie omtrent P. en zijn bewegingsruimte.

Anne

De 25-jarige Anne vertrok op 29 september vanuit Utrecht voor een fietstocht. De vrouw was hierna dertien dagen lang spoorloos. Haar lichaam werd op 13 oktober in een natuurgebied in Zeewolde aangetroffen, op aanwijzing van de verdachte.

P. staat op 10 januari voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.