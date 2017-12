Poch gaat waarschijnlijk Nederlandse Staat aanklagen

Dat maakten Poch en Knoops donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie op Schiphol bij de aankomst van de vorige week in Argentinië vrijgesproken oud-piloot.

Poch werd na acht jaar voorarrest vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvluchten die het Argentijnse regime in de jaren zeventig liet uitvoeren.

De 65-jarige Argentijnse Nederlander werd tijdens zijn afscheidsvlucht voor Transavia in 2009 aangehouden in Valencia en uitgeleverd aan Argentinië. Beide overheden werden van tevoren door het Nederlandse Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld.

Internationaal recht

Volgens Knoops vindt de stelling van de Nederlandse overheid dat zij verplicht waren om mee te werken aan de uitlevering van Poch geen grond in het internationaal recht.

"Er bestaat geen absolute verplichting om gegevens te verstrekken. Er had op zijn minst nagetrokken moeten worden of er een basis was voor een verdenking", aldus Knoops.

Het OM kwam eind november met een verklaring naar buiten dat een civiele rechter in een kort geding in 2014 heeft bepaald dat het verstrekken van de vluchtgegevens niet onrechtmatig was. Dat gold ook voor het delen van onderzoeksinformatie.

Logboeken

Knoops hekelt het feit dat het OM logboeken in handen had die volgens hem onomstotelijk aantoonden dat Poch onschuldig was. Het overhandigen van deze informatie aan de verdediging van Poch werd in eerste instantie geweigerd door het OM. "Omdat er niet uit zou blijken dat Poch onschuldig was", verduidelijkt Knoops het handelen van justitie. De rechter besloot dat dit alsnog moest gebeuren.

De advocaat wil de rol van Nederland eerst verder onderzoeken en snel definitief besluiten of er een zaak zal worden gestart tegen de Nederlandse Staat.

Excuses

Poch liet tijdens de persconferentie weten nog geen excuses te hebben ontvangen van de Nederlandse autoriteiten voor de rol die zij speelden bij zijn uitlevering aan Argentinië. "Ik hoop wel op excuses", aldus Poch, die ook terugblikte op hoe het acht jaar geleden begon.

"Het was het begin van een nachtmerrie. Ik vloog die dag met mijn vrouw en zoon naar Spanje. Mijn familie had mijn huis versierd om mijn afscheid bij thuiskomst te vieren. Maar ik kwam niet thuis."

Bali

Aanleiding voor de aanhouding van de Argentijnse Nederlander was een gesprek dat hij voerde met collega's van Transavia in 2003 op Bali. In een restaurant kwamen de dodenvluchten te sprake en uit het verhaal van Poch werd door zijn collega-piloten afgeleid dat hij hier direct bij betrokken was.

Poch wilde tijdens de persconferentie niet ingaan op de inhoud van het gesprek. "Maar ik weet wat ik heb gezegd", zei hij. "En we hebben mijn onschuld bewezen. Ik voel geen wrok tegenover mijn oud-collega's, ik heb vooral medelijden met ze. Ze hebben vast goede bedoelingen gehad, maar hun fout nooit toegegeven. Ze hebben gelogen."

Poch voegt hieraan toe dat hij teleurgesteld is in justitie dat hij zich nooit tegen de verklaringen heeft kunnen verdedigen.

De oud-piloot en zijn verdediging zien een mogelijk hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Verder moeten ze de motivering van de uitspraak afwachten, die pas begin maart wordt vrijgegeven.