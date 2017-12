Nederland krijgt te maken met winterse buien in het weekend

Volgens het KNMI trekt er zondag een storing over Nederland en valt er daardoor voor een langere periode natte sneeuw, maar mogelijk ook droge sneeuw. Het weerinstituut erkent echter dat de voorspelling hiervoor nog onzeker is.

Weerbureau Weerplaza is een stuk stelliger. Volgens hen is het meest waarschijnlijke scenario dat er laat in de ochtend of vroeg in de middag sneeuw gaat vallen. Dit zorgt vrijwel in heel Nederland voor twee tot vijf centimeter sneeuw.

De metereoloog van het KNMI erkent dat dit een optie is. "Zeker is dat we het hele weekend te maken krijgen met winterse buien", aldus het KNMI.

Gladheid

Mogelijk donderdagavond, maar vooral vrijdag en zaterdag zal Nederland - in ieder geval in bepaalde delen - al te maken krijgen met natte sneeuw. Door de heftigheid van de sneeuwbuien kan er dan kortstondig een wit laagje ontstaan, maar dit verdwijnt weer snel.

Het verkeer moet het hele weekend rekening houden met gladheid door het aanvriezen van de sneeuw of door bevriezing van natte wegen.