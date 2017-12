Julio Poch geland op Schiphol

Poch zal in de middag de media te woord staan op Schiphol.

NRC schrijft donderdag dat de terugkeer van Poch nog een hele onderneming was. Uit angst dat het OM in Argentinië hem in afwachting van het hoger beroep zou verbieden terug te keren is de oud-piloot in het diepste geheim naar Brazilië gebracht en vanuit Sao Paulo teruggevlogen naar Nederland.

De rechtbank in Buenos Aires achtte de voormalige piloot vorige week niet schuldig aan de dodenvluchten die het Argentijnse regime in de jaren zeventig liet uitvoeren.

Politieke tegenstanders van het regime werden in die tijd levend uit een vliegtuig gegooid. De rechtbank in Buenos Aires acht de bewijslast tegen Poch onvoldoende.

Poch werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Concreet werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij dertig doden. Het Argentijnse Openbaar Ministerie had levenslang geëist.



Transavia

Aanleiding voor de aanhouding van de Argentijnse Nederlander was een gesprek dat hij voerde met collega's van Transavia in 2003 op Bali. In een restaurant kwamen de dodenvluchten te sprake en uit het verhaal van Poch werd door zijn collega-piloten afgeleid dat hij hier direct bij betrokken was.



Een verkeerde interpretatie volgens de advocaten van Poch, die altijd ten stelligste heeft ontkend. De 65-jarige Argentijnse Nederlander werd tijdens zijn afscheidsvlucht voor Transavia in 2009 aangehouden in Valencia en uitgeleverd aan Argentinië. In totaal zat hij meer dan acht jaar in voorarrest.