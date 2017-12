Genderneutraal verkozen tot irritantste woord van het jaar

In de jaarlijkse verkiezing van het Instituut voor de Nederlandse Taal kreeg het 43 procent van de stemmen. Zo'n 23.000 mensen brachten hun stem uit.

Het publiek vindt 'genderneutraal' een voorbeeld van politieke correctheid en vooral irritant omdat het een samenvoeging is van het Engels en Nederlands, terwijl het eigenlijk 'geslachtsneutraal' zou moeten zijn.

De term kwam dit jaar geregeld in het nieuws voor. Zo maakten Hema en het Britse warenhuis John Lewis bekend alle geslachtsaanduidingen van kinderkleding te verwijderen. De NS spreekt reizigers met ingang van de nieuwe dienstregeling niet meer aan als 'Dames en heren', maar met het neutrale 'Beste reizigers.'

Andere woorden of uitdrukkingen die in 2017 als ergerlijk worden ervaren zijn 'in je kracht staan' en 'papadag' (beide 14 procent), 'shinen' (11 procent) en 'soort van' (4 procent). Ze werden ingestuurd via wegmetdatwoord.org.

Me moeder

In eerdere jaren werden woorden als 'kids' en 'me' (bijvoorbeeld 'me moeder' in plaats van 'mijn moeder') als meest irritant bestempeld. Vorig jaar was 'diervriendelijk vlees' het minst geliefd onder taalvaardige Nederlanders.

In Vlaanderen werd de uitdrukking 'Ik heb zoiets van' dit jaar met 28 procent van de stemmen uitgeroepen tot meest irritante woord van 2017, gevolgd door 'me-time' (22 procent) en 'dagdagelijks' (13 procent).

Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden voert wetenschappelijk onderzoek uit en hoopt daarmee de kennis en het gebruik van het Nederlands te bevorderen.