ProRail krijgt boete voor overtreden veiligheidsregels met chloortreinen

Het OM had een boete van 150.000 euro geëist, maar de rechtbank besloot tot een lagere boete omdat het feit al meer dan vier jaar geleden is gepleegd, Dat geldt als een overschrijding van de redelijke termijn.

Bovendien heeft ProRail volgens het vonnis daarna geen soortgelijke overtredingen meer gepleegd. Het spoorbedrijf is al wel eerder veroordeeld voor vergelijkbare feiten. Het OM had volgens de rechtbank deze overtreding mee kunnen nemen in die zaken.

Het spoorbedrijf had destijds een vertraging van een trein met vijf wagons met chloor niet gemeld. Ook had ProRail meerdere chloorwagons laten staan op het rangeerterrein bij Amersfoort terwijl dat volgens de milieuvergunning niet toegestaan is.

Het OM bepleitte dat het om bijzonder ernstige feiten ging, omdat chloor bij inademing levensgevaarlijk is. ProRail heeft volgens het OM ,,inmiddels een strafblad van 27 pagina's''.