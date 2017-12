NVWA treft nog steeds fipronil aan in eieren bij controles

De aangetroffen hoeveelheden zijn onder de zogeheten schadelijkheidsnorm Acute Referentie Dosis (ARfD).

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft actief controleren, melden de minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en de minister van Landbouw en Voedselkwaliteit Carola Schouten woensdag.

De ARfD is een schatting voor de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten.

Vrijgegeven

Inmiddels zijn 285 van de 793 stallen bij pluimveebedrijven weer volledig vrijgegeven die sinds de vondst van fipronil in eieren vanaf eind juli waren gesloten. Uit het langzame tempo waarmee de vrijgave plaatsvindt, blijkt hoe hardnekkig fipronil is, aldus de bewindslieden.

Een commissie die onderzoek doet naar de hele affaire, heeft inmiddels laten weten meer tijd nodig te hebben. De commissie-Sorgdrager verwacht nu in het voorjaar met een rapport te komen.

Schade

De besmetting van pluimvee met fipronil veroorzaakte 65 tot 75 miljoen euro schade. Om het beschadigde imago van het Nederlandse ei in Duitsland op te krikken, wordt het product in de schijnwerpers gezet op de grote voedselbeurs in januari in Berlijn (Grüne Woche).

Het fipronilschandaal was afgelopen zomer groot nieuws, hoewel de aangetroffen hoeveelheid fipronil in eieren geen gevaar voor de volksgezondheid vormde. Het bedrijf Chickfriend gebruikte de verboden stof als bestrijdingsmiddel tegen bloedluis.