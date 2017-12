Huisarts uit Leiden vast op verdenking van ontucht en filmen patiëntes

De raadkamer van de Haagse rechtbank heeft woensdag het voorarrest van de man met zestig dagen verlengd.

De zaak kwam aan het licht toen de ouders van een van de meisjes aangifte van ontucht deed. Dit leidde op 24 oktober tot de aanhouding van de man. "De verdenking is inmiddels uitgebreid met een mogelijk tweede en derde geval", aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De ontucht zou in de privésfeer hebben plaatsgevonden. Bij onderzoek naar de gegevensdragers van de man, zoals computers en telefoons, werden foto's en filmpjes aangetroffen van ontklede patiëntes in drie huisartsenpraktijken in de Randstad (buiten Leiden). De man was hier tijdelijk werkzaam.

Onderzoek

"Het gaat hier om enkele tientallen opnames", laat het OM aan NU.nl weten. "De praktijken zijn of worden hierover benaderd; hetzelfde geldt voor de patiëntes die op de beelden staan."

Er wordt nog onderzocht of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in andere huisartsenpraktijken in de Randstad waar de man inviel. Het onderzoek is nog bezig en zal volgens justitie nog enige tijd duren.