Appartementencomplex in Rotterdam enige tijd ontruimd om grote brand

De brandweer bevestigde kort na middernacht dat het vuur grotendeels was gedoofd, en gaf rond 01.45 uur het sein 'brand meester'. Wel wordt nog onderzocht of de gevel die deels uit het gebouw is geblazen verder kan instorten.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Omstanders hoorden 's avonds een explosie, liet een woordvoerder van de brandweer weten. Ook later werden nog knallen gehoord, die waarschijnlijk het gevolg waren van een beschadigde stroomvoorziening.

Ambulancepersoneel onderzocht enkele mensen die rook hadden ingeademd ter plaatse. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis.

De bewoners van de vier onderste woonlagen werden volgens veiligheidswebsite Rijnmondveilig.nl opgevangen in een nabijgelegen restaurantboot. Gedurende de nacht konden de meeste bewoners weer terug naar huis. De bewoners van acht appartementen konden volgens de website vannacht nog niet terug hun woning in.

Woontoren

Op beelden is te zien dat de begane grond van het gebouw gehavend is. De hulpdiensten waarschuwden omwonenden met een NL-Alert op hun telefoon ramen en deuren gesloten te houden, en uit de rook te blijven.

Het deel van het complex waar de brand woedde telt volgens de woordvoerder van de brandweer ongeveer vijf verdiepingen. Een woontoren van meer dan honderd meter hoog maakt ook deel uit van het gebouw, maar is niet getroffen.