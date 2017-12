Demente man uit Oudenbosch niet vervolgd voor verkrachting

De rechtbank Zeeland-West-Brabant schorste de vervolging, omdat de man niet in staat is het onderzoek en de strafzaak waarbij hij betrokken is, te begrijpen. Gelet op de aard van de ziekte zal dit naar verwachting de einduitspraak zijn, laat de rechtbank dinsdag weten.

De man wordt verdacht van onder meer verkrachting van zijn minderjarige stiefdochter. Ook zou hij zijn ex-vrouw meerdere keren hebben mishandeld en bedreigd. De incidenten speelden volgens het Openbaar Ministerie (OM) tussen 2010 en 2016.

De wet schrijft dwingend voor dat een persoon die vanwege ziekte of stoornis niet is staat is te begrijpen wat er in zijn strafzaak gebeurt, niet mag worden vervolgd. De rechtbank stemde daarom in met het verzoek van de officier van justitie en de verdediging van de verdachte om de vervolging te schorsen.

De man blijft in voorlopige hechtenis. De rechter beslist later over opname in een inrichting vanwege de veiligheid en gezondheid van de betrokkene en anderen.