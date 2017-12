Vier aanhoudingen om bedreiging journalisten tijdens onrust Blerick

De vier verdachten zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en mishandeling. Zij keerden zich in de dagen na het schietincident tegen de aanwezige agenten en verschillende journalisten. Meerdere betrokkenen deden hiervan aangifte.

Door de schietpartij op 1 november kwam de 22-jarige Ömer Köksal uit Blerick​ om het leven. Na het schietincident gingen diezelfde dag woedende inwoners de straat op en bekogelden de aanwezige politie met stenen en hout, waarop de mobiele eenheid de menigte met lange latten uiteendreef.

Een kleine groep mannen bedreigde meerdere journalisten en cameramensen. Vier van hen, in de leeftijd van 22 tot 26 jaar, zijn aangehouden. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.

De mensen waren boos omdat er in Blerick de laatste maanden meerdere schietpartijen plaatsvonden.

De dood van Köksal is volgens de politie een drugsgerelateerd misdrijf. Een 22-jarige man die betrokken zou zijn bij het schietincident is op 14 november in Rotterdam aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte. Zijn identiteit is bekend.