Leraren basisonderwijs gaan dinsdag 12 december weer staken

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van PO in actie, willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden. Maar minister Arie Slob (Onderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken.

Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, dat om 10.00 uur afliep, heeft de actiegroep basisschoolleraren opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen. "Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht", staat in het persbericht van het collectief PO-Front, waar PO in actie deel van uitmaakt.

Kier

Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat de coalitie de deur nog op een kleine kier heeft gezet voor extra onderwijsgeld. D66 en het CDA bieden een kleine opening in de discussie. "Als er mogelijkheden zijn om extra geld te investeren, moeten we die kans grijpen", zegt CDA'er Michel Rog.

Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking. Vrijwel alle basisscholen in het land bleven toen dicht en ongeveer 60.000 juffen en meesters kwamen naar het Zuiderpark in Den Haag om hun protest te laten horen.

Anders dan de grote manifestatie in Den Haag in oktober zal er dinsdag geen landelijke bijeenkomst zijn, zo laat het PO-front weten. Leraren worden opgeroepen om zelf invulling te geven aan de stakingsdag. Wel zullen er bij de stakingsdag in verschillende steden bijkomsten worden georganiseerd door belangengroepen in het primair onderwijs.