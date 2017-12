Reisgenoot stelt bedreigd te worden na dood Joey Hoffmann

Volgens Breukers denken veel mensen dat er meer aan de hand moet zijn. "Via Facebook ben ik duizend keer bedreigd", zegt hij tegen het AD.

Hij heeft geen contact meer gehad met de familie van Hoffmann. Het is de eerste keer dat hij reageert op de gebeurtenissen van afgelopen zomer.

Het stoffelijk overschot van Hoffmann werd op 14 augustus na een zoektocht van enkele weken aangetroffen nabij de kustplaats Silifke. Volgens de autoriteiten is hij een natuurlijke dood gestorven. De 21-jarige man uit Haaksbergen was op 30 juni naar Turkije vertrokken met het echtpaar Breukers.

Heimwee

Eenmaal in het land zou Hoffmann hebben besloten weer terug te keren naar huis, waarna hij vermist raakte. Volgens Breukers had de man heimwee, maar raakt hij verdwaald toen hij een kortere route naar de hoofdweg dacht te weten.

"Wij zeiden nog: We moeten bij elkaar blijven", aldus Breukers. "We hebben nog twintig minuten op hem gewacht, maar hij kwam niet terug."

Het stel heeft de vermissing van hun plaatsgenoot niet gemeld bij de Turkse autoriteiten. Ze stelden later van familie te hebben gehoord dat Hoffmann nog niet was teruggekeerd in Nederland.

Operatie

Nadat Hoffmann vermist was geraakt, was het stel zelf ook enkele dagen zoek. Dit is volgens Breukers echter logisch te verklaren. "We moesten naar Ankara voor nieuwe identiteitspapieren, die ik was verloren", zegt Breukers tegen de krant. "Daarna naar Antalya, want Derya moest op controle."

Breukers stond in mei een nier aan zijn vrouw af, de twee werden in Turkije geopereerd. Breukers belandde afgelopen zomer ook nog in het ziekenhuis met flinke verwondingen, waarvan niet duidelijk was hoe hij ze had opgelopen. Dat komt in het interview niet ter sprake.

Busje

Ook de verhalen dat de drie drugs zouden hebben gebruikt, wijst Breukers van de hand. "Denk je echt dat wij zo gek waren door al die Oost-Europese landen te rijden met drugs bij ons?"

Breukers en zijn vrouw Derya zijn sinds deze week weer terug in hun woonplaats Haaksbergen. Ze zijn teruggekomen met het oude witte busje waarmee ze in juni ook naar het zuiden van Turkije reden.

​