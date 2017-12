Vermiste Abdullah (15) uit Schiedam in goede gezondheid gevonden

Dit weekend werd een Amber Alert uitgestuurd. Abdullah is doof en autistisch en communiceert alleen via gebaren. Hij is ook afhankelijk van medicatie. De tiener liep eerder weg van huis, maar was nooit zo lang vermist.

Zoekactie

De politie zocht de afgelopen dagen naar de jongen. Op de website stond een foto van Abdullah die op straat werd verspreid. Ook werd een helikopter ingezet.

De politie kreeg tientallen tips binnen over de jongen. Zijn familie zei eerder dat Abdullah een voorliefde had voor oude panden en kleine ruimtes. Hij werd eerder gevonden in een kelderbox toen hij van huis wegliep.