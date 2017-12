'No Surrender zet groot geldbedrag op hoofd John van den Heuvel'

Maandag voeren de agenten in overleg met de officier van justitie gesprekken met de drie leiders van de motorclub. Hierin wordt hen opgeroepen om een eind te maken aan de bedreiging, meldt de politie maandag.

"Zij worden gewezen op hun verantwoordelijkheid", aldus de agenten. "Journalisten moeten ongestoord hun werk kunnen doen zonder dat zij daarin op een dergelijke ernstige wijze in belemmerd worden."

De politie beschouwt het incident als 'uitlokking van een zeer ernstig misdrijf', laat een woordvoerder weten aan NU.nl. "Van den Heuvel komt op zeer korte termijn aangifte doen in deze zaak." Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Vorige week werd bekend dat de misdaadverslaggever onlangs aangifte heeft gedaan tegen de motorclub omdat hij was bedreigd. De bedreigingen hebben naar alle waarschijnlijkheid te maken met de artikelen die de misdaadverslaggever schrijft voor De Telegraaf over No Surrender.

Zo sprak Van den Heuvel met voormalig leden van de motorbende die onder andere spreken over de drugshandel waar de club bij betrokken zou zijn. De voorzitter van No Surrender, Henk Kuipers, liet onlangs op Facebook weten dat Van den Heuvel bezig is met een hetze tegen zijn club.

In een reactie stelt Van den Heuvel zijn werkzaamheden voor de krant gewoon voort te zetten.

Mick van Wely, tevens misdaadverslaggever bij De Telegraaf, laat weten ook "afgelopen week bedreigd te zijn vanuit de motorwereld". De journalist zegt deze week aangifte te doen.

Het onderzoek hiernaar staat los van de meest recente dreiging aan het adres van Van den Heuvel, meldt de politie.