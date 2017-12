Lange files in hele land door ongelukken in ochtendspits

Het was zo druk dat de Verkeersinformatiedienst (VID) automobilisten op veel plaatsen adviseerde alternatieve routes te nemen.

Onder andere op de de A4 van Den Haag naar Amsterdam stond het maandag op meerdere plekken vast. Ter hoogte van Zoeterwoude botste een motorrijder op een auto, waarna de linker rijstrook werd afgesloten. Eerder op de ochtend stond er ook al file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, omdat drie auto's op elkaar botsten.

Op de A10 bij Zeeburg leidde een ongeluk tot een file. Het verkeer reed langzaam tussen Amsterdam-Overamstel en Amsterdam-Rivierenbuurt.

Eindhoven

In het zuiden heeft vooral verkeer rond Eindhoven het zwaar gehad. Een ongeluk bij knooppunt Batadorp zorgde ervoor dat zowel het verkeer op de A2 als op de A50 richting Eindhoven muurvast stond.

Van Maastricht naar Eindhoven stond vanaf Kelpen-Oler een lange file door twee ongelukken.

A10 en A12

Ook het verkeer op de A12 is flink op de proef gesteld, meldt de VID.

Vanuit Den Haag naar Utrecht zijn bij Bodegraven twee auto's op elkaar gebotst waardoor de linkerrijstrook afgesloten was en er vanaf Gouda file ontstond.

Op de A4 van Den Haag naar Rottterdam stond het voor de Ketheltunnel vast door een ongeluk.

Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaakt een ongeluk flinke problemen. Tussen Culemborg en Waardenburg staat nog een file van zes kilometer.

A28 en A29

De problemen begonnen maandag rond 6.00 uur op de A28 en A29. Door een ongeluk was de snelweg A28 tussen Amersfoort en Utrecht grotendeels afgesloten. De afsluiting zorgde voor een file van enkele kilometers.

Bij het ongeluk zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding werden er meerdere rijbanen afgesloten.

Ook op de A29 had het verkeer last van een zwaar ongeval bij Oud Beijerland. Een vrachtwagen had daar over een afstand van enkele tientallen meter de vangrail geraakt en is daarna vast komen te zitten in de berm. Deze problemen waren rond 8.30 uur verholpen.

Bekijk hier de actuele situatie op de weg.