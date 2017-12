Twee gevonden lichamen vissers Neeltje Jans geïdentificeerd

Zaterdag gingen de drie, volgens Omroep Brabant een vader, zoon en een vriend uit Heeze (Noord-Brabant), het water op. Toen ze in de avond niet waren teruggekeerd sloegen familieleden alarm en werd een zoektocht op touw gezet. Omdat het nu te donker is, wordt zondag niet verder gezocht, maar pas maandag als het licht is.

Zondagochtend werd de vijf meter lange boot waarop de drie mannen van 51 jaar, 79 jaar en 67 jaar waren uitgevaren gevonden bij het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Het wrak lag op z'n kop aan de Oosterschelde-kant van de Roompotsluis in de Oosterscheldekering.

Identiteit

Het eerste slachtoffer, de 51-jarige zoon, werd aan het begin van de middag gevonden. Zijn lichaam spoelde aan in de Mattenhaven op Neeltje Jans. Het lichaam van het tweede slachtoffer, de 79-jarige vader, werd aangetroffen in de boot die zondag aan het einde van de middag was geborgen.

Het drietal vertrok zaterdagochtend rond 11.00 uur in dichte mist met de kleine witte vissersboot vanaf Neeltje Jans. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie vermoedt dat het bootje vanaf de Noordzee een van de pijlers van de Oosterscheldekering heeft geraakt en daarna door de sterke stroming de Oosterschelde op is gedreven waar het is verongelukt.