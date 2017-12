Amber Alert voor vermiste jongen (15) uit Schiedam

De jongen is doof en autistisch en communiceert via gebaren. Hij is afhankelijk van medicatie. Hij draagt een crèmekleurig hemd en geen jas en heeft halflang, krullend haar.

Op de website van de politie staat een foto van hem. De politie gebruikt onder meer een helikopter in de zoektocht.

Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verstuurt als ze vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende kanalen: Twitter, e-mail, websites, sms, televisie en radio. Ook is het te zien op reclameborden langs verschillende snelwegen.