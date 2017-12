KNMI waarschuwt voor gladheid door winterse neerslag in zuidoosten

De kans op gladheid is het grootst op bruggen en viaducten. ''Zaterdag is van het begin van de middag tot laat in de avond in heel het land preventief gestrooid, in totaal zo'n 573 ton zout'', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Er zijn volgens de woordvoerder nauwelijks ongevallen geweest op de snelwegen. ''Het is goed gegaan. Om te weten of het ergens ijzelt, houden we continu in de gaten waar de neerslag valt en wat op dat moment de temperatuur van het wegdek is.''

Schiphol

Door de mist van zaterdag hadden reizigers last van vertragingen of annuleringen op de luchthavens Schiphol en Eindhoven. Rotterdam The Hague Airport had geen last van de winterse weersomstandigheden.

KLM alleen al moest zaterdag 29 vluchten annuleren. Het ging voornamelijk om Europese vluchten. In de omgeving van Eindhoven was het ook erg mistig, zo erg dat vluchten die daar wilden landen juist weer moesten uitwijken naar Schiphol.